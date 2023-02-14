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    Борт МЧС вылетел в Турцию с 36 тоннами гуманитарной помощи

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    2 комментария

    Самолет Ил-76 вылетел в Турцию с 36 тоннами гуманитарного груза на борту. Об этом 14 февраля сообщает МЧС России. Сообщается, что пострадавшей от землетрясений стороне передадут сотни зимних палаток, каждая из которых рассчитана на 30 человек, а также печи. Груз доставят в города Малатья на востоке республики.

    МЧС России

    В Турции продолжают извлекать из-под завалов живых людей. За последние сутки спасти удалось трех человек: двух — в Кахраманмараше и одного — в Адыямане. Двое из спасенных — молодые люди 17 и 18 лет. С момента их заточения под обломками домов прошло более 8 суток. Об этом сообщает ТАСС.

    Череда землетрясений на юго-востоке Турции произошла 6 февраля. По последним данным, погибли 31 643 человека, пострадали более 80 тысяч. В руины превратились почти 6,5 тысяч зданий. Спасательные работы продолжаются, по ночам температура воздуха в пострадавших провинциях опускается до минусовых значений. О том, как работают на разборах завалов российские спасатели, включая петербуржцев, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 2

    Гость14 Фев 2023 в 11:27
    двардак
    +0−0
    Гость14 Фев 2023 в 11:15
    Молодцы.
    +0−0
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