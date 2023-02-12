«Сегодня всего один найденный, живой». Российские спасатели в Турции проверяли заявки о живых и искали их с помощью собак

Добровольцы из петербургского спасательного отряда «Экстремум» вчера искали, сегодня режут бетон. Накануне в Адыямане нашли одного живого, в воскресенье, 12 февраля, извлекли тело погибшего.

Субботний день у петербуржцев был почти отдыхом — они занимались разведкой, сообщается в официально группе отряда 11 февраля. Если до этого спасатели занимались приоритетными работами на участках, где ранее разведка показывала возможное наличие людей или тел погибших, то теперь началась интенсивная работа кинологических расчетов и выполнение задач разведки: экстремовцы разделились на два расчета и осмотрели площадь суммарно в три квадратных километра.

Спасатели отмечают, что людей в городе стало меньше, особенно женщин и детей, которых увезли в непострадавшие районы. Местные власти успешно решают вопросы, отмечается в посте, с водой, продуктами, временного расселения людей без жилья, обеспечением безопасности. «В видимых нам районах есть электричество, по большей части есть вода. Постоянно готовится и раздается еда. Развернуты мобильные станции сотовой связи, есть даже мобильный банкомат», — сообщает «Экстремум». На 20.00 субботы в Адыяман был найден всего один человек, живой.

С утра воскресенья, 12 февраля, спасатели вернулись к привычным задачам: пилить, крошить, резать. По дороге они помогли болгарским пожарным и местным. Те просили помочь в поиске двоих детей, которые, предположительно, могли находиться в квартире на втором этаже полуразрушенного дома.

«Вместе с камерами-эндоскопами привезли с собой и коптер — попробовали сначала им, поднимаясь на уровень этажа и зависая над ним, но света, даже вместе со светом от пожарной машины, не хватало. Пришлось проявить смекалку», — отмечают в отряде.

Нашли четыре металлических профиля, связали вместе скотчем и с крыши цистерны нормально осмотрели квартиру. Детей там не было. В ходе разборов одного из здания нашли тело погибшего мужчины: «Дело не в том, что не успели, а в том, что и не могли успеть. Однако родственникам очень важно, чтобы всех погибших нашли и достали, и они очень благодарны за это».