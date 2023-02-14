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    В Турции из-под завалов спасли 8 тысяч человек

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    В Турции из-под завалов после землетрясений спасли 8 тысяч человек. Об этом 14 февраля заявил Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам Всемирного правительственного саммита в ОАЭ. Президент Турции поблагодарил все страны, оказавшие помощь в ликвидации последствий землетрясения.

    «Я бы хотел ещё раз поблагодарить все страны, которые собирали гуманитарную помощь для нашей страны днём и ночью, помогали нам искать и спасать людей и не забывали о нас в молитвах», — сказал Эрдоган. Его слова передаёт Daily Sabah.

    Разрушительные землетрясения на юго-востоке Турции произошли 6 февраля, в последующие дни толчки повторялись, но были уже менее мощными. По последним данным, в Турции стихия забрала жизни более 31 тысячи человек, более 6 тысяч зданий превратились в руины, многие строения, пришедшие в аварийное состояние, предстоит снести. Пострадала и соседняя Сирия — там погибли более 8 тысяч человек.

    В разборе завалов и помощи пострадавшим участвовали российские спасатели. Во вторник стало известно, что МЧС завершает поисково-спасательные работы в Турции и Сирии. В чрезвычайном ведомстве подвели итоги работы на пострадавших территориях. Так, за несколько дней работы в аэромобильном госпитале МЧС помощь получили 900 человек, в том числе 240 детей. Кроме того, грузовой борт ведомства доставил 36 тонн гуманитарного груза в Турцию и 70 тонн — в Сирию.

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    ТурцияЗемлетрясение
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