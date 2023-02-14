МЧС России выводит группировку из пострадавших районов Турции и Сирии

Спасатели из России завершают поисково-спасательные работы на территориях, пострадавших от землетрясений в Турции и Сирии. Об этом 14 февраля говорится в Telegram-канале МЧС РФ.



«Президентом России Владимиром Путиным принято решение о выводе группировки МЧС России из зоны ликвидации последствий землетрясения в Турции и Сирии», — заявил глава ведомства Александр Куренков.

Министр добавил, что в Турции сотрудники МЧС РФ спасли из-под завалов шестерых человек и помогли более 830 пострадавшим. В Сирии из-под завалов достали троих живых людей. Куренкова цитирует РИА Новости.