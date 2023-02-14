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    МЧС России выводит группировку из пострадавших районов Турции и Сирии

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    Спасатели из России завершают поисково-спасательные работы на территориях, пострадавших от землетрясений в Турции и Сирии. Об этом 14 февраля говорится в Telegram-канале МЧС РФ.

    «Президентом России Владимиром Путиным принято решение о выводе группировки МЧС России из зоны ликвидации последствий землетрясения в Турции и Сирии», — заявил глава ведомства Александр Куренков.

    Министр добавил, что в Турции сотрудники МЧС РФ спасли из-под завалов шестерых человек и помогли более 830 пострадавшим. В Сирии из-под завалов достали троих живых людей. Куренкова цитирует РИА Новости.

    О завершении работ в турецком городе Адыяман во вторник утром также рассказали в поисково-спасательном отряде «Экстремум». «В аэропорту Стамбула ребят встретил представитель администрации президента и лично поблагодарил за работу, вручив памятные знаки», — поделились добровольцы. Команда прибыла в Петербург уже этой ночью.

    «Фонтанка» писала, что 14 февраля самолет Ил-76 вылетел в Турцию с 36 тоннами гуманитарного груза на борту. Пострадавшей стороне передадут сотни зимних палаток, а также печи. Предметы доставят в город Малатья.

    Cотрудники МЧС России прибыли в Турцию и Сирию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения уже 6 февраля. В Telegram-канале ведомства отмечали, что специалисты ежедневно разбирают более чем по 1,5 тыс. куб. м завалов. Работы велись во взаимодействии с местными спасательными службами и международными спасательными формированиями.

    6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи (в 04:17 по местному времени — 7,7, в 13:24 — 7,6). Толчки ощущались и в соседних странах, в том числе в Сирии, Ливане, Ираке, на Кипре, в Израиле, в Грузии, Абхазии и даже в Сочи. В Сирии также погибли тысячи людей. Регион продолжает трясти: было зафиксировано более 300 афтершоков.

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