МЧС России выводит группировку из пострадавших районов Турции и Сирии

Спасатели из России завершают поисково-спасательные работы на территориях, пострадавших от землетрясений в Турции и Сирии. Об этом 14 февраля говорится в Telegram-канале МЧС РФ.
«Президентом России Владимиром Путиным принято решение о выводе группировки МЧС России из зоны ликвидации последствий землетрясения в Турции и Сирии», — заявил глава ведомства Александр Куренков.
Министр добавил, что в Турции сотрудники МЧС РФ спасли из-под завалов шестерых человек и помогли более 830 пострадавшим. В Сирии из-под завалов достали троих живых людей. Куренкова цитирует РИА Новости.
О завершении работ в турецком городе Адыяман во вторник утром также рассказали в поисково-спасательном отряде «Экстремум». «В аэропорту Стамбула ребят встретил представитель администрации президента и лично поблагодарил за работу, вручив памятные знаки», — поделились добровольцы. Команда прибыла в Петербург уже этой ночью.
«Фонтанка» писала, что 14 февраля самолет Ил-76 вылетел в Турцию с 36 тоннами гуманитарного груза на борту. Пострадавшей стороне передадут сотни зимних палаток, а также печи. Предметы доставят в город Малатья.
Cотрудники МЧС России прибыли в Турцию и Сирию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения уже 6 февраля. В Telegram-канале ведомства отмечали, что специалисты ежедневно разбирают более чем по