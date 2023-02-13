В Турции после землетрясения могут снести десятки тысяч зданий

Порядка 41 тысячи зданий в десяти пострадавших от серии землетрясений провинциях Турции разрушены или находятся в аварийном состоянии. Об этом вечером 13 февраля на брифинге заявил министр градостроительства и окружающей среды страны Мурат Курум.



«В 10 затронутых стихией провинциях мы выявили 41 791 здание, которые уже обрушились, или же их необходимо срочно снести, или же они находятся в аварийном состоянии», — цитирует турецкого министра РИА Новости.



По словам Курума, полностью оценку зданий в 10 провинциях предполагается завершить в течение недели.

