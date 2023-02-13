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    В Турции после землетрясения могут снести десятки тысяч зданий

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    2 комментария

    Порядка 41 тысячи зданий в десяти пострадавших от серии землетрясений провинциях Турции разрушены или находятся в аварийном состоянии. Об этом вечером 13 февраля на брифинге заявил министр градостроительства и окружающей среды страны Мурат Курум.

    «В 10 затронутых стихией провинциях мы выявили 41 791 здание, которые уже обрушились, или же их необходимо срочно снести, или же они находятся в аварийном состоянии», — цитирует турецкого министра РИА Новости.

    По словам Курума, полностью оценку зданий в 10 провинциях предполагается завершить в течение недели.

    Ранее «Фонтанка» писала, что турецкие власти выписали ордера на задержание 131 сотрудника строительных компаний, возводивших ряд домов, которые рухнули после недавнего землетрясения.

    В понедельник, 6 февраля, на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи (в 04:17 по местному времени — 7,7, в 13:24 — 7,6). Толчки ощущались и в соседних странах, в том числе в Сирии, Ливане, Ираке, на Кипре, в Израиле, в Грузии, Абхазии и даже в Сочи. Регион продолжает трясти: было зафиксировано более 300 афтершоков.

    По последним данным, количество погибших в Турции превысило 30 тысяч человек. Власти проводят расследования, пытаясь выяснить причины столь массового разрушения зданий.

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    ТурцияРазрушенияСтроительная отрасльЗемлетрясение в Турции
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    Комментарии 2

    hal900013 Фев 2023 в 23:57
    Им там надо ченибудь строить на базе каркасов из стали..а не бетона..в турции не был..но помоему там тепло..поэтому дома типа Сталинок там не нужны..можно тупо собирать стальные каркасы..и даже высотки..и не особо это дорого..если сравнивать с бетоном..по себестоимости если..обшивать тоже каким нибудь сендвичами..
    +0−0
    правду не задушишь не убьёшь!13 Фев 2023 в 23:52
    позовитепутина быстро и дёшево снесёт.
    +0−1
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