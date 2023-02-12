Власти Турции назвали виновных в обрушении зданий после землетрясения

Турецкие власти выписали ордера на задержание 131 сотрудника строительных компаний, возводивших ряд домов, которые рухнули после недавнего землетрясения. Об этом 12 февраля сообщает агентство Associated Press.



В министерстве юстиции Турции подчеркнули, что «правосудие настигнет всех, на ком лежит ответственность». При этом сотрудники прокуратуры уже начали сбор образцов материалов, из которых были построены некоторые рухнувшие дома, отмечает АР.



Ранее стало известно, власти Турции объявили о намерении создать специальную группу, которая будет заниматься сбором свидетельств и выявлением недобросовестных подрядчиков, а также архитекторов, геологов и инженеров, по вине которых могли рухнуть некоторые здания.

