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    Власти Турции назвали виновных в обрушении зданий после землетрясения

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    12 комментариев

    Турецкие власти выписали ордера на задержание 131 сотрудника строительных компаний, возводивших ряд домов, которые рухнули после недавнего землетрясения. Об этом 12 февраля сообщает агентство Associated Press.

    В министерстве юстиции Турции подчеркнули, что «правосудие настигнет всех, на ком лежит ответственность». При этом сотрудники прокуратуры уже начали сбор образцов материалов, из которых были построены некоторые рухнувшие дома, отмечает АР.

    Ранее стало известно, власти Турции объявили о намерении создать специальную группу, которая будет заниматься сбором свидетельств и выявлением недобросовестных подрядчиков, а также архитекторов, геологов и инженеров, по вине которых могли рухнуть некоторые здания.

    «Фонтанка» писала, что число погибших в результате землетрясения в Турции, по последним данным, превысило 24 тысячи.

    О том, как работают на разборах завалов российские спасатели, включая петербуржцев, читайте в нашем материале.

    В понедельник, 6 февраля, на юго-востоке Турции и в Сирии произошло два землетрясения магнитудой более семи (в 04:17 по местному времени — силой 7,7 балла по шкале Рихтера, в 13:24 — 7,6 балла). Толчки ощущались и в соседних странах, в том числе в Сирии, Ливане, Ираке, на Кипре, в Израиле, в Грузии, Абхазии и даже в Сочи. После этого в регионе было зафиксировано более 300 афтершоков, в том числе три землетрясения магнитудой выше 6, и 24 землетрясения — от 5 до 6.

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    Строительные компанииЗемлетрясение в Турции
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    Комментарии 12

    Гость12 Фев 2023 в 18:04
    Имеется в виду тот, кто у власти в России?
    +0−0
    fedvasil12 Фев 2023 в 18:03
    Надо срочно проверять все,что турки у нас настроили.
    +0−0
    Гость12 Фев 2023 в 17:49
    Виноват тот, кто 20 лет у власти.
    +1−0
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