В МЧС рассказали, скольким людям помогли врачи в Турции и Сирии

В аэромобильном госпитале МЧС оказали медпомощь 900 пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии, в том числе 240 детям. Об этом 14 февраля сообщил глава ведомства Александр Куренков.



Кроме того, за время работ в Турции ручным способом разобрали около 740 куб. м завалов, а за счёт тяжёлой техники — ещё 8,4 тыс. куб. м . В Сирии специалисты вывезли 5,6 тыс. куб. м строительного мусора, а кинологические расчёты обследовали 750 «квадратов» завалов.

В Сирию самолётом Ил-76 МЧС было доставлено 70 тонн гуманитарного груза, в Турцию — меньше почти наполовину, 36 тонн. Общая группировка, добавили в ведомстве, составила более 200 человек.