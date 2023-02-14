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    В МЧС рассказали, скольким людям помогли врачи в Турции и Сирии

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    В аэромобильном госпитале МЧС оказали медпомощь 900 пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии, в том числе 240 детям. Об этом 14 февраля сообщил глава ведомства Александр Куренков.

    Кроме того, за время работ в Турции ручным способом разобрали около 740 куб. м завалов, а за счёт тяжёлой техники — ещё 8,4 тыс. куб. м. В Сирии специалисты вывезли 5,6 тыс. куб. м строительного мусора, а кинологические расчёты обследовали 750 «квадратов» завалов.

    В Сирию самолётом Ил-76 МЧС было доставлено 70 тонн гуманитарного груза, в Турцию — меньше почти наполовину, 36 тонн. Общая группировка, добавили в ведомстве, составила более 200 человек.

    Напомним, ранее во вторник стало известно, что спасатели из России завершают поисково-спасательные работы на территориях, пострадавших от землетрясений в двух странах.

    6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи (в 04:17 по местному времени — 7,7, в 13:24 — 7,6). Толчки ощущались и в соседних странах, в том числе в Сирии, Ливане, Ираке, на Кипре, в Израиле, в Грузии, Абхазии и даже в Сочи. В Сирии также погибли тысячи людей. Регион продолжает трясти: было зафиксировано более 300 афтершоков.

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    ТурцияЗемлетрясение
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