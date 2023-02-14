В МЧС рассказали, скольким людям помогли врачи в Турции и Сирии

В аэромобильном госпитале МЧС оказали медпомощь 900 пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии, в том числе 240 детям. Об этом 14 февраля сообщил глава ведомства Александр Куренков.
Кроме того, за время работ в Турции ручным способом разобрали около
В Сирию самолётом Ил-76 МЧС было доставлено 70 тонн гуманитарного груза, в Турцию — меньше почти наполовину, 36 тонн. Общая группировка, добавили в ведомстве, составила более 200 человек.
Напомним, ранее во вторник стало известно, что спасатели из России завершают поисково-спасательные работы на территориях, пострадавших от землетрясений в двух странах.