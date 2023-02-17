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    «Некоторые вещи невозможно объяснить с медицинской точки зрения». На 11-й день после землетрясения в Турции нашли пятерых живых

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    На 11-й день после землетрясения в Турции из-под завалов достали пятерых выживших, все они госпитализированы. «Команды копают бетонные обломки руками ради чуда жизни день и ночь», — пишет 17 февраля TRT Haber.

    На 261-м часу после землетрясения в Хатае, разбирая то, что осталось от больницы, спасатели услышали звуки. Из западни вызволили двух мужчин 33 и 26 лет. В том же городе на 260-м часу поисково-спасательные бригады добрались до ребёнка, находившегося под обломками жилого дома. Издание уточняет, что 12-летний Осман Халебие — иностранный гражданин.

    В Кахраманмараше на 258-м часу из-под завалов достали 29-летнюю женщину, а на 248-м часу — 17-летнюю девушку. Теперь за ней ухаживают врачи и родственники. «Почки человека, который ничего не ел и не пил в течение 10 дней, сохраняют свою функцию. Некоторые вещи невозможно объяснить с медицинской точки зрения», — отмечается в публикации.

    6 февраля на юго-востоке Турции произошли два землетрясения магнитудой более семи (в 04:17 и в 13:24 по местному времени). Толчки ощущались и в соседних странах, в том числе в Сирии, Ливане, Ираке, на Кипре, в Израиле, в Грузии, Абхазии и даже в Сочи. Трясти продолжает: за прошедшие десять дней зафиксировано более 4,7 тыс. подземных толчков. По последним данным, погибшими в Турции числятся более 38 тысяч человек. Пострадали более 108 тысяч человек. В Сирии число погибших составило 1 414 человек, пострадали 2 357.

    На разборе завалов работали российские спасатели, включая петербуржцев, читайте об этом в материале «Фонтанки».

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