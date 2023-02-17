«Некоторые вещи невозможно объяснить с медицинской точки зрения». На 11-й день после землетрясения в Турции нашли пятерых живых

На 11-й день после землетрясения в Турции из-под завалов достали пятерых выживших, все они госпитализированы. «Команды копают бетонные обломки руками ради чуда жизни день и ночь», — пишет 17 февраля TRT Haber.

На 261-м часу после землетрясения в Хатае, разбирая то, что осталось от больницы, спасатели услышали звуки. Из западни вызволили двух мужчин 33 и 26 лет. В том же городе на 260-м часу поисково-спасательные бригады добрались до ребёнка, находившегося под обломками жилого дома. Издание уточняет, что 12-летний Осман Халебие — иностранный гражданин.

