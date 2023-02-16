«Самое сложное — сказать, что живых нет». Как петербургские спасатели работали в Турции

ПСО «Экстремум» провел в Турции более четырех дней. Спасатели днем и ночью разбирали завалы, надеясь найти под ними живых. На днях они вернулись в Петербург. Вмести с ними — собаки.
Команда ПСО «Экстремум» улетела из Петербурга 8 февраля, а на место, в город Адымаян, прибыла 10-го. Спасатели жили в палаточном лагере на парковке. Работали так: сначала разведку проводили люди — обходили здания, осматривали завалы. Затем подключали собак — парами. Если собака была уверена, что под завалами — человек, она подавала голос, и люди приступали к работе.
С «Экстремумом» работали 5 собак: Кассандра, Застава, Кукла, Баста и Редиска.
— Самое трудное для меня — это смотреть, как эти восточные, горячие люди безмолвно стоят и ждут, пока собаки отработают свою роль на завале. Они с надеждой начинают идти, но ты останавливаешь их. Ты должен сказать им, что живых в завале нет. Это самое сложное, — рассказал один из добровольцев ПСО «Экстремум» Владимир Александров.
Работали днем и ночью — сменами. Местные помогали как могли. В том числе кормили и отпаивали чаем. Выживших удавалось найти редко: одного в Адыямане обнаружили в день отъезда «Экстремума».
Всего в Адыямане удалось спасти 211 человек и обнаружить 598 погибших.
Ранее «Фонтанка» публиковала подробный рассказ спасателей ПСО «Экстремум» о том, что происходило во время работы после землетрясения в Турции.