«Самое сложное — сказать, что живых нет». Как петербургские спасатели работали в Турции

ПСО «Экстремум» провел в Турции более четырех дней. Спасатели днем и ночью разбирали завалы, надеясь найти под ними живых. На днях они вернулись в Петербург. Вмести с ними — собаки.



Команда ПСО «Экстремум» улетела из Петербурга 8 февраля, а на место, в город Адымаян, прибыла 10-го. Спасатели жили в палаточном лагере на парковке. Работали так: сначала разведку проводили люди — обходили здания, осматривали завалы. Затем подключали собак — парами. Если собака была уверена, что под завалами — человек, она подавала голос, и люди приступали к работе.