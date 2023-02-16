На юго-востоке Турции произошло новое землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано 16 февраля на юго-востоке Турции. Об этом вечером в четверг сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям страны.



Уточняется, что очаг землетрясения залегал на глубине около 10 км в Средиземном море — на удалении около 5 км от турецкого побережья, в районе провинции Хатай.



По последним данным, как сообщает РИА Новости, в провинции Хатай обрушились несколько зданий, повреждённых 6 февраля. Информации о возможных пострадавших на данный момент пока не поступало.

«Фонтанка» писала, что на 11-й день после предыдущего разрушительного землетрясения число погибших в 11 провинциях Турции увеличилось до 36 тысяч 187 человек. Число пострадавших AFAD (турецкое управление по ЧС) оценивает в 108 068 человек — это те, кто получил ранения и обратился за медпомощью. 6 366 из 7 753 раненых выписаны из медучреждений, лечение продолжают 1 387 пострадавших.

