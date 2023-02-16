    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -5

    3 м/с, вос

    764мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd74.76eur79.98

    На юго-востоке Турции произошло новое землетрясение

    2308
    обсудить

    Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано 16 февраля на юго-востоке Турции. Об этом вечером в четверг сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям страны.

    Уточняется, что очаг землетрясения залегал на глубине около 10 км в Средиземном море — на удалении около 5 км от турецкого побережья, в районе провинции Хатай.

    По последним данным, как сообщает РИА Новости, в провинции Хатай обрушились несколько зданий, повреждённых 6 февраля. Информации о возможных пострадавших на данный момент пока не поступало.

    «Фонтанка» писала, что на 11-й день после предыдущего разрушительного землетрясения число погибших в 11 провинциях Турции увеличилось до 36 тысяч 187 человек. Число пострадавших AFAD (турецкое управление по ЧС) оценивает в 108 068 человек — это те, кто получил ранения и обратился за медпомощью. 6 366 из 7 753 раненых выписаны из медучреждений, лечение продолжают 1 387 пострадавших.

    О том, как на разборе завалов после землетрясения в Турции работали российские спасатели, включая петербуржцев, читайте в нашем материале.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПроисшествиеЗемлетрясение в Турции
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close