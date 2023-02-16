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    В Турции всё больше жертв. Есть и чудесные спасения: мать и двух детей вызволили через 228 часов после землетрясения

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    На 11-й день после землетрясения число погибших в 11 провинциях Турции увеличилось до 36 тысяч 187 человек. Число пострадавших AFAD (турецкое управление по ЧС) оценивает в 108 068 человек — это те, кто получил ранения и обратился за медпомощью. 6 366 из 7 753 раненых выписаны из медучреждений, лечение продолжают 1387 пострадавших. Об этом 16 февраля сообщает Еurkiye Gazetesi.

    В рамках кампании «Турция одно сердце», организованной по телевидению, собрано 115 миллиардов турецких лир (это равно примерно 456 миллиардам рублей) для пострадавших от землетрясения. Глава турецкого МИД поблагодарил 101 страну, предложившую помощь. «Фонтанка» писала, что там работали и российские спасатели. Читайте рассказ волонтёров ПСО «Экстремум», которые вернулись из Адыямана в Петербург.

    Продолжаются задержания подозреваемых по делам о разрушениях. Например, арестованы пятеро из подрядчиков и инженеров 11 зданий, рухнувших в Адане. Подрядчик, в отношении которого был выдан ордер на арест в ходе расследования в Кахраманмараше, был пойман при попытке уплыть за границу на лодке у побережья Мармариса. В Диярбакыре арестованы 15 человек из 39 подозреваемых, взятых под стражу, в том числе подрядчики. За провокационные посты, сеявшие панику, по данным TGR Thaber задержаны 330 человек, 21 арестован. Закрыты 76 сайтов, подготовленных для фишинговых атак, 15 аккаунтов в социальных сетях, собиравших деньги у граждан от имени официальных учреждений, и шесть электронных кошельков мошенников.

    Спасательные работы продолжаются. Под завалами до сих пор есть живые люди. В Хатае на 228-м часе после землетрясения вызволили мать и двух её детей, пишет TGR Thaber. За час до этого в Кахраманмараше спасли 74-летнюю женщину, которая находилась среди обломков шестиэтажного дома, передаёт Anadolu.

    Скриншот с сайта <a href="https://www.tgrthaber.com.tr/gundem/hatayda-228-saatte-pes-pese-sevindiren-haber-3-kisi-kurtarildi-2875483" class="io-leave-page _" target="_blank">TGR Thaber</a>
    Скриншот с сайта TGR Thaber
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    6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи (в 04:17 по местному времени — 7,7, в 13:24 — 7,6). Толчки ощущались и в соседних странах, в том числе в Сирии, Ливане, Ираке, на Кипре, в Израиле, в Грузии, Абхазии и даже в Сочи. В Сирии число погибших составило 1414 человек, пострадали 2357.

    Скриншот с сайта <a href="https://www.tgrthaber.com.tr/gundem/hatayda-228-saatte-pes-pese-sevindiren-haber-3-kisi-kurtarildi-2875483" class="io-leave-page _" target="_blank">TGR Thaber</a>
    Скриншот с сайта TGR Thaber

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