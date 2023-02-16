В Турции всё больше жертв. Есть и чудесные спасения: мать и двух детей вызволили через 228 часов после землетрясения

На 11-й день после землетрясения число погибших в 11 провинциях Турции увеличилось до 36 тысяч 187 человек. Число пострадавших AFAD (турецкое управление по ЧС) оценивает в 108 068 человек — это те, кто получил ранения и обратился за медпомощью. 6 366 из 7 753 раненых выписаны из медучреждений, лечение продолжают 1387 пострадавших. Об этом 16 февраля сообщает Еurkiye Gazetesi.



В рамках кампании «Турция одно сердце», организованной по телевидению, собрано 115 миллиардов турецких лир (это равно примерно 456 миллиардам рублей) для пострадавших от землетрясения. Глава турецкого МИД поблагодарил 101 страну, предложившую помощь. «Фонтанка» писала, что там работали и российские спасатели. Читайте рассказ волонтёров ПСО «Экстремум», которые вернулись из Адыямана в Петербург.

