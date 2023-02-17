Как в Турции спасают кошек. Они оказались в западне не только под завалами, но и в брошенных домах

В Турции после землетрясения пришлось спасать не только людей, но и животных. «Кошкиспас» отряда «Экстремум» 17 февраля рассказывает в своём паблике «ВКонтакте» об одной из таких операций.
«Все дома покинуты, так как находятся в аварийном состоянии разной степени. Никто не рискнет в них заходить. Землетрясение затронуло не только людей, но и, конечно, животных. Многие их них остались под завалами, многие потеряли хозяев и дом», — говорят спасатели.
На четвёртый день после землетрясения в доме, расположенном прямо напротив лагеря ПСО «Экстремум», раздались звуки. Кошка четыре дня провела в квартире одна и, к счастью, дала о себе знать. Ее услышали, и местные жители пригнали подъемник, чтобы вызволить питомца.
Турки не бросают животных в беде. Их вытаскивают из завалов, лечат, кормят — просто рассыпают в кварталах корм. Открыты специальные пункты, где оказывается ветеринарная помощь. И методы работы, и оборудование «Кошкиспас» в Турции очень пригодились, отмечается в сообщении.
33 спасателя петербургского ПСО «Экстремум» несколько дней провели в турецком Адыямане. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».
6 февраля на юго-востоке Турции произошли два землетрясения магнитудой более семи. Трясти продолжает: за прошедшие десять дней зафиксировано более 4,7 тыс. подземных толчков. По последним данным, погибшими в Турции числятся более 38 тысяч человек, пострадали более 108 тысяч человек. В Сирии число погибших составило 1 414 человек, пострадали 2 357. Под завалами продолжают находить живых людей, теперь их единицы.