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    Число жертв землетрясений в Турции превысило 43,5 тысячи человек

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    По уточненным данным, более 43,5 тысячи человек погибли во время землетрясений в Турции. Об этом вечером 22 февраля в ходе выступления перед журналистами сообщил министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу. Его слова приводит газета Turkey.

    «Число погибших, которых мы потеряли в этих землетрясениях, составляет 43 тысячи 556 человек. Это немало. Мы несем ответственность перед каждым из наших погибших граждан», — заявил Сойлу.

    Также министр отметил, что возрожденные после трагедии города будут намного прочнее предыдущих. Для этого уже принимаются соответствующие меры.

    Ранее «Фонтанка» писала, что по делу о рухнувших во время землетрясения домах были арестованы 160 человек.

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