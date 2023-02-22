Число жертв землетрясений в Турции превысило 43,5 тысячи человек

По уточненным данным, более 43,5 тысячи человек погибли во время землетрясений в Турции. Об этом вечером 22 февраля в ходе выступления перед журналистами сообщил министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу. Его слова приводит газета Turkey.

«Число погибших, которых мы потеряли в этих землетрясениях, составляет 43 тысячи 556 человек. Это немало. Мы несем ответственность перед каждым из наших погибших граждан», — заявил Сойлу.

Также министр отметил, что возрожденные после трагедии города будут намного прочнее предыдущих. Для этого уже принимаются соответствующие меры.