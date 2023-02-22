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    В Турции увеличилось число пострадавших при землетрясении в Хатае

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    Число пострадавших при землетрясении в турецкой провинции Хатай достигло 562. Состояние 18 из них оценивается как тяжёлое. Об этом в ночь на 22 февраля сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу.

    По словам министра, входить в здания, которые срочно нуждаются в сносе, гражданам сейчас категорически запрещено.

    Погибли, по последним данным, в результате новых землетрясений в Хатае шесть человек.

    «Фонтанка» писала, что новое землетрясение магнитудой 6,4 произошло на юго-востоке Турции вечером в понедельник, 20 февраля. После него было зафиксировано ещё не менее 90 повторных толчков.

    Стихия обрушилась на уже сильно пострадавшие ранее в феврале районы. Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля. Число жертв тогда превысило 41 тыс. человек. Это землетрясение привело к серьезным разрушениям и жертвам и в соседней Сирии.

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