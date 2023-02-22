В Турции увеличилось число пострадавших при землетрясении в Хатае

Число пострадавших при землетрясении в турецкой провинции Хатай достигло 562. Состояние 18 из них оценивается как тяжёлое. Об этом в ночь на 22 февраля сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу.



По словам министра, входить в здания, которые срочно нуждаются в сносе, гражданам сейчас категорически запрещено.



Погибли, по последним данным, в результате новых землетрясений в Хатае шесть человек.



«Фонтанка» писала, что новое землетрясение магнитудой 6,4 произошло на юго-востоке Турции вечером в понедельник, 20 февраля. После него было зафиксировано ещё не менее 90 повторных толчков.

