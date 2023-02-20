В Турции произошло новое землетрясение

На территории Турции произошло землетрясение магнитудой 6,3. Подземные толчки зафиксированы в Антакье — в провинции Хатай на границе с Сирией. Об этом со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр вечером 20 февраля сообщает ТАСС.



По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 2 километра. Телеканал Habertürk информирует, что в результате происшествия разрушено несколько домов. О возможных пострадавших пока не сообщается.

Напомним, что число погибших в результате предыдущего разрушительного землетрясения в Турции — 6 февраля, — по последним данным, достигло 41 тысячи 20 человек.

