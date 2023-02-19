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    Новые тысячи. Число жертв землетрясений в Турции растёт, как и число афтершоков

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    Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 41 тысячи 20 человек. Об этом сообщают 19 февраля турецкие СМИ, например Haberturk и TRT Haber, со ссылкой на управление по ЧС AFAD.

    Количество эвакуированных составляет 460 тысяч 945. 118 тысяч зданий сильно повреждены. В общей сложности в регионе работают 19 436 поисково-спасательных сотрудников, 245 тысяч 198 человек сотрудников силовые и экстренных ведомств, в том числе полиции и скорой, а также более 5 тысяч волонтеров.

    После землетрясений зафиксировано 6212 афтершоков.

    На юго-востоке Турции 6 февраля произошли два сокрушительных землетрясения магнитудой более семи баллов. В Сирии, по официальным данным, погибли 1 414 человек, пострадали 2 357.

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