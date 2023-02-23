Турцию опять трясет. И снова Хатай

В турецкой провинции Хатай произошло новое землетрясение магнитудой 5 баллов. Оно случилось в районе Дефне, сообщает вечером 23 февраля гостелеканал TRT Haber.



Управление по устранению последствий стихийных бедствий подтвердило факт землетрясения. ТАСС со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр пишет, что эпицентр подземных толчков находился в 9 км к югу от города Антакья. Очаг залегал на глубине 5 км.



Информации о разрушениях не поступало. Haber отмечает, что жители собрались в безопасных районах.



«Фонтанка» писала, что землетрясение магнитудой 6,4 произошло в провинции Хатай 20 февраля. Число пострадавших превысило 560 человек, сообщалось о шести погибших.

