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    Турцию опять трясет. И снова Хатай

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    В турецкой провинции Хатай произошло новое землетрясение магнитудой 5 баллов. Оно случилось в районе Дефне, сообщает вечером 23 февраля гостелеканал TRT Haber.

    Управление по устранению последствий стихийных бедствий подтвердило факт землетрясения. ТАСС со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр пишет, что эпицентр подземных толчков находился в 9 км к югу от города Антакья. Очаг залегал на глубине 5 км.

    Информации о разрушениях не поступало. Haber отмечает, что жители собрались в безопасных районах.

    «Фонтанка» писала, что землетрясение магнитудой 6,4 произошло в провинции Хатай 20 февраля. Число пострадавших превысило 560 человек, сообщалось о шести погибших.

    Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля. Число жертв тогда превысило 41 тыс. человек. Это землетрясение привело к серьезным разрушениям и жертвам и в соседней Сирии.

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