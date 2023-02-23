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    В Крыму повредили железную дорогу. Движение поездов и электричек остановлено

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    В Бахчисарайском районе Крыма оказалось повреждено железнодорожное полотно. Движение поездов и электричек остановлено, сообщает 23 февраля пресс-служба МЧС по региону.

    Инцидент произошел в селе Почтовое. Туда отправились пожарно-спасательные подразделения и оперативная группа МЧС, а также ремонтная бригада на железнодорожном транспорте.

    Пассажиров в Симферополь доставят автобусы. От Единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на месте работают 36 человек и 14 единиц техники.

    По данным телеграм-канала Baza, задержано три состава, включая поезд из Симферополя в Петербург со 166 пассажирами, а также два пригородных электропоезда. Поврежденный участок железной дороги отремонтируют за несколько часов, рассказали РИА Новости в Минтрансе Крыма.

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