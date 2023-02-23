В Крыму повредили железную дорогу. Движение поездов и электричек остановлено

В Бахчисарайском районе Крыма оказалось повреждено железнодорожное полотно. Движение поездов и электричек остановлено, сообщает 23 февраля пресс-служба МЧС по региону.



Инцидент произошел в селе Почтовое. Туда отправились пожарно-спасательные подразделения и оперативная группа МЧС, а также ремонтная бригада на железнодорожном транспорте.



Пассажиров в Симферополь доставят автобусы. От Единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на месте работают 36 человек и 14 единиц техники.



По данным телеграм-канала Baza, задержано три состава, включая поезд из Симферополя в Петербург со 166 пассажирами, а также два пригородных электропоезда. Поврежденный участок железной дороги отремонтируют за несколько часов, рассказали РИА Новости в Минтрансе Крыма.

