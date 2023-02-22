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    Автомобилистка, несколько раз переехавшая администратора ТЮЗа после корпоратива, получила условный срок

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    Ленинский районный суд Петербурга вынес приговор автомобилистке, которая под градусом несколько раз переехала на автомобиле своего коллегу — администратора Театра юных зрителей им. Брянцева после корпоратива в честь открытия сезона. Пострадавшего почти две недели пытались спасти врачи, но безуспешно.

    Наезд произошел 5 сентября 2021 года не позднее 4:30 возле дома 1 по Пионерской площади, сообщает 22 февраля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Подсудимая — сотрудница отдела кадров ТЮЗа — выпивала с коллегами в административном помещении и под утро вместе с администратором театра направилась к своему Nissan Tiida, припаркованному неподалеку. Женщина села за руль, а коллега лег на дорогу перед ее автомобилем. Сообщалось, что мужчина хотел во что бы то ни стало ее остановить. Не убедившись в безопасности движения, автомобилистка тронулась с места и переехала коллегу, затем остановилась, сдала назад и переехала его еще раз, а после сделала это в третий раз, снова двинувшись вперед.

    Потерпевшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Спустя почти две недели, после трех операций, 16 сентября мужчина скончался в больнице от сочетанной тупой травмы тела.

    Автомобилистка свою вину признала и возместила ущерб. Суд признал женщину виновной по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил ее к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и лишением прав на 3 года.

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