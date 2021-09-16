Администратор ТЮЗа, которого дважды переехала сотрудница театра, умер в больнице

О смерти Виктора Обручникова на своей странице «ВКонтакте» сообщила его сестра. Как ранее писала девушка, администратора театра после госпитализации погрузили в «искусственный сон». Было сделано 3 операции, но началась пневмония и сепсис. «Подключили к аппарату искусственной почки и ИВЛ», — сообщала Виктория.



«Сегодня в 20:45 Вити не стало. О месте и времени прощания будет сообщено отдельно», — написала она поздним вечером 16 сентября.

Обручников оказался в больнице после открытия сотого сезона театра, 4 сентября. Под утро после праздничного дня Анна Суслова из отдела кадров села за руль своего «Ниссана» и попыталась уехать с парковки на Пионерской площади, а Обручников предпринял усилия для того чтобы ее остановить. Мужчина лег перед машиной, Суслова его переехала. По информации «Фонтанки», почувствовав наезд на препятствие, она дала задний ход и Обручников снова оказался под колесами.