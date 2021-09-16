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Администратор ТЮЗа, которого дважды переехала сотрудница театра, умер в больнице

Виктор Обручников, администратор Театра юных зрителей им. Брянцева, скончался в больнице 16 сентября. Он две недели пролежал в коме после того, как его переехала сотрудница отдела кадров.

О смерти Виктора Обручникова на своей странице «ВКонтакте» сообщила его сестра. Как ранее писала девушка, администратора театра после госпитализации погрузили в «искусственный сон». Было сделано 3 операции, но началась пневмония и сепсис. «Подключили к аппарату искусственной почки и ИВЛ», — сообщала Виктория.

«Сегодня в 20:45 Вити не стало. О месте и времени прощания будет сообщено отдельно», — написала она поздним вечером 16 сентября.

Обручников оказался в больнице после открытия сотого сезона театра, 4 сентября. Под утро после праздничного дня Анна Суслова из отдела кадров села за руль своего «Ниссана» и попыталась уехать с парковки на Пионерской площади, а Обручников предпринял усилия для того чтобы ее остановить. Мужчина лег перед машиной, Суслова его переехала. По информации «Фонтанки», почувствовав наезд на препятствие, она дала задний ход и Обручников снова оказался под колесами.

Уголовное дело спустя десять дней после госпитализации администратора возбуждено не было. В пресс-службе театра «Фонтанке» неуверенно сообщали, что вроде как Суслова ходит на работу.

Виктор Обручников работал в ТЮЗе последние пару лет. До этого он трудился в «Русской антрепризе» имени Андрея Миронова. Художественный руководитель театра Влад Фурман в разговоре с «Фонтанкой» отозвался о нем, как об очень светлом и приятном человеке. Обручникову было 40 лет.

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Комментарии (12)

Свободу Лёхе!
Фик поймёшь этот.. Санкт-Петербург.., один, из ревности - расчленяет, другой из.. непонятно чего - ложится под колёса и.. - самоубивается на ровном месте..
AlBerkut
Суслову на состояние опьянения освидетельствовали? Когда? Какой результат?
И таки она из касты неприкасаемых? 🤔
Или что позволено НR-у, то не позволено условному васе пупкину? 🤔
Wert
корпоративчик
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