Администратора ТЮЗа несколько раз переехала коллега после корпоратива

4 сентября ТЮЗ открывал юбилейный театральный сезон — спектаклем «Конек-Горбунок», как и сто лет назад. После официальной части, насколько известно «Фонтанке», коллектив уже без зрителей отдыхал камерно.
К пяти утра 5-го числа вечеринка заканчивалась. По данным «Фонтанки», сотрудник кадровой службы села за руль «Ниссана» и попыталась уехать с Пионерской площади в сторону Подъездного переулка. Обручников намеревался во что бы то ни стало ее остановить. Вплоть до того, что он лег перед автомобилем. По некоторым версиям от знакомых администратора, 40-летняя женщина просто не заметила коллегу, а почувствовав, что на что-то наехала, дала задний ход и прокатилась по человеку еще раз.
Пострадавший в тяжелом состоянии. Как сообщила «Фонтанке» его сестра, врачи делают все возможное, но прогнозов не дают. В Мариинской больнице добавили, что пациент находится в отделении интенсивной терапии.
По информации «Фонтанки», виновницу аварии можно назвать дисциплинированным водителем, за ней не числится ни одного нарушения ПДД. Уголовное дело не возбуждено, проверка еще не закончена.
К столетию выхода первого спектакля у ТЮЗа установили железный одуванчик — «Символ мира и доброты» от скульптора Григория Потоцкого и предпринимателя Аркадия Пекаревского. Присутствовал глава комитета по культуре, председатель Законодательного собрания и другие чиновники.