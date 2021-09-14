Администратора ТЮЗа несколько раз переехала коллега после корпоратива

4 сентября ТЮЗ открывал юбилейный театральный сезон — спектаклем «Конек-Горбунок», как и сто лет назад. После официальной части, насколько известно «Фонтанке», коллектив уже без зрителей отдыхал камерно.



К пяти утра 5-го числа вечеринка заканчивалась. По данным «Фонтанки», сотрудник кадровой службы села за руль «Ниссана» и попыталась уехать с Пионерской площади в сторону Подъездного переулка. Обручников намеревался во что бы то ни стало ее остановить. Вплоть до того, что он лег перед автомобилем. По некоторым версиям от знакомых администратора, 40-летняя женщина просто не заметила коллегу, а почувствовав, что на что-то наехала, дала задний ход и прокатилась по человеку еще раз.

