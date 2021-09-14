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Администратора ТЮЗа несколько раз переехала коллега после корпоратива

Почти две недели в отделении интенсивной терапии лежит администратор Театра юных зрителей им. Брянцева Виктор Обручников. Он пострадал под колесами автомобиля коллеги.

4 сентября ТЮЗ открывал юбилейный театральный сезон — спектаклем «Конек-Горбунок», как и сто лет назад. После официальной части, насколько известно «Фонтанке», коллектив уже без зрителей отдыхал камерно.

К пяти утра 5-го числа вечеринка заканчивалась. По данным «Фонтанки», сотрудник кадровой службы села за руль «Ниссана» и попыталась уехать с Пионерской площади в сторону Подъездного переулка. Обручников намеревался во что бы то ни стало ее остановить. Вплоть до того, что он лег перед автомобилем. По некоторым версиям от знакомых администратора, 40-летняя женщина просто не заметила коллегу, а почувствовав, что на что-то наехала, дала задний ход и прокатилась по человеку еще раз.

Пострадавший в тяжелом состоянии. Как сообщила «Фонтанке» его сестра, врачи делают все возможное, но прогнозов не дают. В Мариинской больнице добавили, что пациент находится в отделении интенсивной терапии.

По информации «Фонтанки», виновницу аварии можно назвать дисциплинированным водителем, за ней не числится ни одного нарушения ПДД. Уголовное дело не возбуждено, проверка еще не закончена.

К столетию выхода первого спектакля у ТЮЗа установили железный одуванчик — «Символ мира и доброты» от скульптора Григория Потоцкого и предпринимателя Аркадия Пекаревского. Присутствовал глава комитета по культуре, председатель Законодательного собрания и другие чиновники.

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Комментарии (8)

DEMOMON
В ТЮЗ-е всегда неплохо бухали. )
Чёрт Опасный
- Дорисковался гадёныш!
Говорил я ему, говорил - кабаки и бабы доведут до цугундера!
SERGEY111
Во как хотел администратор кадровичку отдудолить . Хорошее здоровьишко у ТЮЗовцев - до 5 ти утра керогазить и еще за дамой бегать , а та наверно еще и в состояниии средней кочерги села за руль .
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