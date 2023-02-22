Позвали в банк, пересчитали деньги, а потом удар сзади. Отбивший у грабителя сумку с валютой в Петербурге рассказал, как это было

Житель Петербурга рассказал «Фонтанке», как стал жертвой драчливых мошенников при попытке обменять валюту.
По его словам, он был участником некоего финансового чата по Петербургу и там договорился об обмене
Когда петербуржец вышел на улицу, через сто метров на него напал неизвестный, который сразу же приложил его по голове и стал вырывать сумку с деньгами. Но мужчина не желал расставаться с имуществом и смог отбиться.
После вызова полиции он отправился в травмпункт и снял побои.
«Фонтанка» писала и показывала нападение на проспекте Авиаконструкторов накануне около половины девятого вечера.
В Петербурге это не первый случай, когда при обмене валюты не в банке её владельцы становятся жертвами нападений. Так, в январе этого года кораблестроитель хотел купить валюту, но лишился 700 тысяч рублей.