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    Позвали в банк, пересчитали деньги, а потом удар сзади. Отбивший у грабителя сумку с валютой в Петербурге рассказал, как это было

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    Житель Петербурга рассказал «Фонтанке», как стал жертвой драчливых мошенников при попытке обменять валюту.

    По его словам, он был участником некоего финансового чата по Петербургу и там договорился об обмене 9 900 евро по выгодному курсу. Встречу человек переносил несколько раз. Сначала на следующий день, потом по времени — пока не наступило темное время суток. Договорились встретиться в филиале банка на проспекте Авиаконструкторов. Однако когда мужчина подошел туда, ему несколько раз писали сообщения и звали выйти на улицу. Тем не менее партнер по «обмену» зашел в помещение. Там он, по словам пострадавшего, пересчитал валюту. А потом сообщил, что наличных у него при себе нет, а сделать электронный перевод не может — израсходовал дневной лимит. И предложил встретиться в другой день.

    Когда петербуржец вышел на улицу, через сто метров на него напал неизвестный, который сразу же приложил его по голове и стал вырывать сумку с деньгами. Но мужчина не желал расставаться с имуществом и смог отбиться.

    После вызова полиции он отправился в травмпункт и снял побои.

    «Фонтанка» писала и показывала нападение на проспекте Авиаконструкторов накануне около половины девятого вечера.

    В Петербурге это не первый случай, когда при обмене валюты не в банке её владельцы становятся жертвами нападений. Так, в январе этого года кораблестроитель хотел купить валюту, но лишился 700 тысяч рублей.

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