Позвали в банк, пересчитали деньги, а потом удар сзади. Отбивший у грабителя сумку с валютой в Петербурге рассказал, как это было

По его словам, он был участником некоего финансового чата по Петербургу и там договорился об обмене 9 900 евро по выгодному курсу. Встречу человек переносил несколько раз. Сначала на следующий день, потом по времени — пока не наступило темное время суток. Договорились встретиться в филиале банка на проспекте Авиаконструкторов. Однако когда мужчина подошел туда, ему несколько раз писали сообщения и звали выйти на улицу. Тем не менее партнер по «обмену» зашел в помещение. Там он, по словам пострадавшего, пересчитал валюту. А потом сообщил, что наличных у него при себе нет, а сделать электронный перевод не может — израсходовал дневной лимит. И предложил встретиться в другой день.

Житель Петербурга рассказал «Фонтанке», как стал жертвой драчливых мошенников при попытке обменять валюту.

Когда петербуржец вышел на улицу, через сто метров на него напал неизвестный, который сразу же приложил его по голове и стал вырывать сумку с деньгами. Но мужчина не желал расставаться с имуществом и смог отбиться.



После вызова полиции он отправился в травмпункт и снял побои.



«Фонтанка» писала и показывала нападение на проспекте Авиаконструкторов накануне около половины девятого вечера.



В Петербурге это не первый случай, когда при обмене валюты не в банке её владельцы становятся жертвами нападений. Так, в январе этого года кораблестроитель хотел купить валюту, но лишился 700 тысяч рублей.

