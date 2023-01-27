В Петербурге ищут грабителя с прыщами и деньгами кораблестроителя

Строитель кораблей стал жертвой обманщика и грабителя в Петербурге. 32-летний мужчина хотел купить валюту, но лишился рублей и ничего не получил взамен. Об этом «Фонтанке» стало известно 27 января.



Петербуржец обратился в полицию минувшей ночью. По его словам, во вторник вечером в салоне его машины неизвестный силой отнял у него 700 тысяч рублей, перемотанные резинкой и лежавшие во внутреннем кармане куртки. Дело было на 2-й Комсомольской улице, потерпевший приехал туда, чтобы купить валюту. Продавца нашел через Telegram. Похититель с добычей скрылся, а кораблестроитель пришел в полицию лишь спустя два дня.

