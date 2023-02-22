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    На севере Петербурга курчавый грабитель пытался отнять сумку с валютой у петербуржца и попал на видео

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    Подпольный обмен валюты чуть не обернулся для жителя Петербурга потерей сумки с валютой. Но кулаки у него оказались крепче.

    В полицию житель Приморского района обратился накануне около половины девятого вечера, стало известно «Фонтанке» 22 февраля. Он сообщил, что на него напал мужчина у отделения банка на проспекте Авиконструкторов. Злодей, мужчина лет 25–30, с буйной растительностью на голове, пытался забрать у него сумку с крупной суммой в валюте. Её мужчина принес для обмена, о котором договорился с помощью интернета.

    «Фонтанка.ру»

    Ограбление попало на видео. Из ролика понятно, что мужчина смог отбиться от злодея.

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