Более 40 человек погибли в результате ливней в Бразилии

Число жертв последствий тропического циклона, принесшего ливни в бразильский штат Сан-Паулу, выросло до 44. Об этом вечером во вторник, 21 февраля, сообщает газета Folha de S.Paulo.
По данным издания, установлены личности семерых погибших, в том числе троих детей. Удар стихии, от которого больше всего пострадали Сан-Себастьян и Бертиога, привел к многочисленным наводнениям и оползням, разрушению жилых домов и объектов инфраструктуры. Кроме этого, прервано транспортное сообщение по крупным трассам, соединяющим одноименную столицу штата Сан-Паулу с прибрежными районами и с соседним Рио-де-Жанейро.
«Фонтанка» писала, что за сутки в Бразилии выпала месячная норма осадков. Утром во вторник сообщалось как минимум о 36 погибших.