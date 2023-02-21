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    Более 40 человек погибли в результате ливней в Бразилии

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    Число жертв последствий тропического циклона, принесшего ливни в бразильский штат Сан-Паулу, выросло до 44. Об этом вечером во вторник, 21 февраля, сообщает газета Folha de S.Paulo.

    По данным издания, установлены личности семерых погибших, в том числе троих детей. Удар стихии, от которого больше всего пострадали Сан-Себастьян и Бертиога, привел к многочисленным наводнениям и оползням, разрушению жилых домов и объектов инфраструктуры. Кроме этого, прервано транспортное сообщение по крупным трассам, соединяющим одноименную столицу штата Сан-Паулу с прибрежными районами и с соседним Рио-де-Жанейро.

    «Фонтанка» писала, что за сутки в Бразилии выпала месячная норма осадков. Утром во вторник сообщалось как минимум о 36 погибших.

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    БразилияЛивниПогибшиеЧрезвычайное происшествие
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