За сутки выпала месячная норма осадков. В Бразилии 36 человек погибли из-за сильных ливней

Жертвами тропического циклона в Бразилии стали 36 человек. Об этом 20 февраля сообщает G1 со ссылкой на правительство бразильского штата Сан-Паулу.
Тропический циклон, принесший ливни, вызвал наводнения и оползни. В регионе за минувшие сутки выпала месячная норма осадков. В наиболее пострадавших муниципалитетах Сан-Себастьяне и Бертиоге этот показатель достиг рекордных 627 и 683 мм.
Погибли 36 человек. Жертвой стихии стала 7-летняя девочка — дом ее семьи был разрушен оползнем. Также погибла 35-летняя женщина после того, как на ее дом упало дерево.
Всего 550 человек вынуждены были покинуть свои дома на побережье. В муниципалитете Сан-Себастьян рухнуло 50 домов.