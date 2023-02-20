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    За сутки выпала месячная норма осадков. В Бразилии 36 человек погибли из-за сильных ливней

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    Жертвами тропического циклона в Бразилии стали 36 человек. Об этом 20 февраля сообщает G1 со ссылкой на правительство бразильского штата Сан-Паулу.

    Тропический циклон, принесший ливни, вызвал наводнения и оползни. В регионе за минувшие сутки выпала месячная норма осадков. В наиболее пострадавших муниципалитетах Сан-Себастьяне и Бертиоге этот показатель достиг рекордных 627 и 683 мм.

    Погибли 36 человек. Жертвой стихии стала 7-летняя девочка — дом ее семьи был разрушен оползнем. Также погибла 35-летняя женщина после того, как на ее дом упало дерево.

    Всего 550 человек вынуждены были покинуть свои дома на побережье. В муниципалитете Сан-Себастьян рухнуло 50 домов.

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    БразилияТропический циклон
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