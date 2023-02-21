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    Путин выступил с посланием

    Ветер сорвал крышу с пятиэтажки на юге России. Жителей просят не выходить на улицу

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    В городе Курганинск в Краснодарском крае порыв ветра сорвал крышу с пятиэтажного дома, пишет 21 февраля 93.RU. Конструкция упала на автомобили.

    «Полностью крыша слетела, прям людям на машины», — рассказала местная жительница.

    Глава города Василий Руденко попросил жителей Курганинска не выходить на улицу и не пускать туда детей.

    После случившегося проверку начала прокуратура Кубани. В ведомстве пообещали проконтролировать качество ремонта в доме. В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю информацию о происшествии пока уточняют.

    В регионе штормовая погода. В Новороссийске из-за штормового ветра с порывами до 25 м/с и трехметровых волн разломился пополам и начал тонуть сухогруз.

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