Ветер сорвал крышу с пятиэтажки на юге России. Жителей просят не выходить на улицу

В городе Курганинск в Краснодарском крае порыв ветра сорвал крышу с пятиэтажного дома, пишет 21 февраля 93.RU. Конструкция упала на автомобили.
«Полностью крыша слетела, прям людям на машины», — рассказала местная жительница.
Глава города Василий Руденко попросил жителей Курганинска не выходить на улицу и не пускать туда детей.
После случившегося проверку начала прокуратура Кубани. В ведомстве пообещали проконтролировать качество ремонта в доме. В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю информацию о происшествии пока уточняют.
В регионе штормовая погода. В Новороссийске из-за штормового ветра с порывами до 25 м/с и трехметровых волн разломился пополам и начал тонуть сухогруз.