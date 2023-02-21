Три сотни штрафов за полтора года. Любовь к быстрой езде может стоить петербуржцу его «Ауди»

Житель Петербурга остался без машины после встречи с инспекторами ГИБДД. Оказалось, что мужчина очень любит погонять, а вот платить за это штрафы не намерен.



Сотрудники ГИБДД остановили в Зеленогорске автомобиль Audi A6, принадлежащий 42-летнему петербуржцу. При проверке выяснилось, что на счету мужчины числится 278 неоплаченных административных штрафов за превышение скорости. Соответствующие исполнительные производства возбуждены в отделении судебных приставов по Кронштадтскому и Курортному районам, сообщает 21 февраля пресс-служба УФССП по Санкт-Петербургу.