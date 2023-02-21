    Сейчас

    -7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -7˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -11

    2 м/с, с-в

    754мм

    62%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd74.04eur79.13
    ТЕМА ДНЯ

    Путин выступил с посланием

    Три сотни штрафов за полтора года. Любовь к быстрой езде может стоить петербуржцу его «Ауди»

    3197
    4 комментария

    Житель Петербурга остался без машины после встречи с инспекторами ГИБДД. Оказалось, что мужчина очень любит погонять, а вот платить за это штрафы не намерен.

    Сотрудники ГИБДД остановили в Зеленогорске автомобиль Audi A6, принадлежащий 42-летнему петербуржцу. При проверке выяснилось, что на счету мужчины числится 278 неоплаченных административных штрафов за превышение скорости. Соответствующие исполнительные производства возбуждены в отделении судебных приставов по Кронштадтскому и Курортному районам, сообщает 21 февраля пресс-служба УФССП по Санкт-Петербургу.

    Судебные приставы, получив информацию, незамедлительно выехали на место. Общий долг автомобилиста по штрафам ГИБДД составил 380 тысяч рублей, включая исполнительский сбор. Оплачивать его на месте мужчина не собирался, так что «Ауди» 2014 года выпуска был арестован и увезен на эвакуаторе. Если в ближайшее время петербуржец не погасит свои долги, машину продадут в счет погашения задолженностей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургПревышение скоростиШтрафы ГИБДДCудебные приставы
    ЛАЙК11
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close