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    Путин выступил с посланием

    В Петербурге вынесли приговор парковочному мачо. Он теснил женщину пистолетом у виска

    1929
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    Пластиковый пистолет у лица соседки стоил жителю Приморского района Петербурга 150 тысяч рублей и чистой биографии. Убить он обещал, освобождая себе парковку.

    О приговоре Александру Кузнецову 21 февраля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Его признали виновным в уголовном хулиганстве после конфликта с 37-летней соседкой по многоэтажке на Фермском шоссе.

    Разойтись миром не удалось в подземном паркинге ноябрьской ночью. Женщина пыталась занять место, активное недовольство этим выразил Кузнецов. В суде он признал, что приставил к её голове пластиковую имитацию ТТ и заговорил об убийстве.

    Натерпевшись страха, петербурженка почти две недели раздумывала, но всё же заявила на обидчика в полицию. К этому времени супруга 64-летнего Кузнецова уже успела выбросить его игрушку.

    «На очной ставке перед потерпевшей извинился, в качестве компенсации материального вреда передал 50 000 рублей и 100 000 рублей в качестве компенсации морального вреда», — уточнили в пресс-службе.

    Приморский районный суд приговорил Кузнецова к году лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

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