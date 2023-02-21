В Петербурге вынесли приговор парковочному мачо. Он теснил женщину пистолетом у виска

Пластиковый пистолет у лица соседки стоил жителю Приморского района Петербурга 150 тысяч рублей и чистой биографии. Убить он обещал, освобождая себе парковку.
О приговоре Александру Кузнецову 21 февраля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Его признали виновным в уголовном хулиганстве после конфликта с 37-летней соседкой по многоэтажке на Фермском шоссе.
Разойтись миром не удалось в подземном паркинге ноябрьской ночью. Женщина пыталась занять место, активное недовольство этим выразил Кузнецов. В суде он признал, что приставил к её голове пластиковую имитацию ТТ и заговорил об убийстве.
Натерпевшись страха, петербурженка почти две недели раздумывала, но всё же заявила на обидчика в полицию. К этому времени супруга 64-летнего Кузнецова уже успела выбросить его игрушку.
«На очной ставке перед потерпевшей извинился, в качестве компенсации материального вреда передал
Приморский районный суд приговорил Кузнецова к году лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.