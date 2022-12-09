На севере Петербурга мужчина с игрушечным пистолетом отстаивал право на парковку, а его жена заметала следы

Почти две недели таила обиду после конфликта на подземном паркинге в Приморском районе. Но все-таки обратилась в полицию.



37-летняя жительница Фермского шоссе вспомнила, как за полчаса до полуночи 27 ноября пыталась занять парковочное место, но у нее на пути встал немолодой мужчина. Он якобы размахивал пистолетом, угрожал избить и даже убить её, рассказывала она днем 8 декабря в 35 отделе полиции, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 декабря.



Уже через час в отдел привезли её предполагаемого обидчика — 64-летнего жильца того же дома. Мужчина не отрицал факт ссоры, но уверял, что в руках у него был игрушечный пистолет. Его потом он отдал супруге, а она где-то выбросила.

