    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -9

    0 м/с, штиль

    750мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd74.76eur79.61

    ФСБ задержала участников хищения 2 млрд рублей из Пенсионного фонда

    8215
    обсудить

    Сразу в трех регионах России сотрудники ФСБ провели операцию по задержанию фигурантов, причастных к хищению средств Пенсионного фонда и «Почты России».

    Среди задержанных в Ингушетии, Северной Осетии и Москве есть бывшие и действующие сотрудники ПФ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на спецслужбу.

    Следствие полагает, что в течение трех лет с 2019 по 2021 участники группы смогли организовать перерасчет пенсий жителям Ингушетии. Полученные средства перечисляли через счета филиала «Почты России», а потом обналичивались.

    Всего таким образом было похищено 2 млрд рублей.

    В рамках возбужденного уголовного дела по статье «мошенничество в особо крупном размере» в трех регионах провели 54 обыска. 34 фигуранта задержано, им предъявлено обвинение, а также через суд избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ФСБЗадержаниеМошенничествоПенсионный фонд
    ЛАЙК0
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close