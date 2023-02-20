ФСБ задержала участников хищения 2 млрд рублей из Пенсионного фонда

Сразу в трех регионах России сотрудники ФСБ провели операцию по задержанию фигурантов, причастных к хищению средств Пенсионного фонда и «Почты России».



Среди задержанных в Ингушетии, Северной Осетии и Москве есть бывшие и действующие сотрудники ПФ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на спецслужбу.



Следствие полагает, что в течение трех лет с 2019 по 2021 участники группы смогли организовать перерасчет пенсий жителям Ингушетии. Полученные средства перечисляли через счета филиала «Почты России», а потом обналичивались.



Всего таким образом было похищено 2 млрд рублей.

