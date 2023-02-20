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    Погоду в Петербурге сформирует гребень антициклона. Синоптики предупреждают о гололедице и небольшом снеге

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    В понедельник в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен небольшой снег. Метеорологические условия 20 февраля в городе формирует гребень антициклона, вытянувшийся с северо-востока.

    Об этом сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем Telegram-канале.


    Температура воздуха –4...–6 градусов, по области — до –8. Ветер задует восточный, 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 745 миллиметров ртутного столба — ниже нормы.

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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в Петербурге ночью прошел небольшой снег, днем будет без существенных осадков. Ветер восточных направлений умеренный, на дорогах гололедица.

    Фото: Центр «ФОБОС»

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