Полюбуйтесь на символ «Фонтанки». Увидеть его непросто, хотя он и предпочитает зимний Петербург другим странам

Яркие юркие чижики поселились в ЦПКиО на Елагином острове в Петербурге. Они не краснокнижные, но увидеть их непросто: во-первых, они кочуют, во-вторых, любят держаться на верхушках деревьев. А в-третьих, сейчас их тут по идее вообще не должно быть, не считая бронзового Чижика-Пыжика на реке Фонтанке.
Фотографии публикует 19 февраля сообщество «Птицы СПб и России» «ВКонтакте». Чижики — перелётные птицы. Хотя многие отказываются улетать на зиму в тёплые края и остаются в городских парках и садах. Чижики держатся стаями, легко уживаются с другими птицами, а весной разбиваются на пары. Их песенка состоит из звонких трелей с громким щебетанием, попискиванием и потрескиванием, в том числе они включают в неё имитацию звуков других птиц.
«А ещё чижики быстро привыкают к человеку и способны его узнавать, так что тем, кто зимой регулярно сыпет семечки в кормушки, они могут выразить свою благодарность», — отмечается в сообщении.
Напомним, Чижик-Пыжик, о похождениях которого рассказывает известная песенка, является символом издания «Фонтанка».