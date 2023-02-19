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    Погода в Петербурге радует любителей зимы, но осложняет жизнь водителям

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Снег — главная погодная новость сегодняшнего дня. Именно с этого слова начинается прогноз ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на воскресенье, 19 февраля. Кроме снега синоптики обещают умеренный ветер, юго-восточный и восточный, минус 3–5 градусов, гололедицу и сложную обстановку на дорогах.

    Синоптическую ситуация в регионе сегодня формирует центральная часть циклонического вихря, сохраняющая облачность, поясняет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. В Ленобласти, по его словам, минус 2–7 градусов, ветер восточный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 747 мм рт. ст., что ниже нормы.

    Обстановка на дорогах сегодня действительно сложная. Сообщений о ДТП от очевидцев довольно много для тихого воскресного утра. «Фонтанка» уже рассказывала о массовой двойной аварии на КАД и перекрытом Приморском шоссе. Пробок по всему городу нет только потому, что трафик в это время низкий.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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