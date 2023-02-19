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    Приморское шоссе заблокировано из-за ДТП и упавшего столба. Автобусы и машины встали, люди гуляют по дороге

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    2 комментария

    Плотная пробка образовалась из-за ДТП на Приморском шоссе, перед пересечением с КАД, утром 19 февраля. По словам очевидцев, дорога перекрыта.

    На Приморском шоссе упал столб, движение в сторону дамбы полностью встало, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» подписчица Соня. «Там не только столб, ещё плюс авария. Даже не стоит соваться на Приморское, стоит наглухо», — добавляет Наташа. На кадрах с места происшествия видно, что транспорт стоит, в том числе автобусы, люди из машин ходят по проезжей части.

    Пользователи «Яндекс.Карт» тоже отмечают, что все полосы перекрыты.

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    Обстоятельства ДТП выясняются.

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