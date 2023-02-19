На юге КАД раскидало легковые и грузовые машины. Сначала было одно ДТП, потом ещё

Массовое ДТП произошло утром 19 февраля на юге КАД. Явной пробки в тихое воскресное утро на этом участке нет. На фотографиях очевидцев в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно раскиданные мятые легковушки и стоящий у левого отбойника кран.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 8 часов поступила информация о двух попутных ДТП на 62-м километре внешнего кольца КАД, перед развязкой с Софийской улицей. Сначала там столкнулись две легковые и один грузовик; затем легковой и грузовой автомобили. Они заняли три полосы: вторую, третью и четвёртую. Сейчас их грузят на эвакуаторы. В ДТП никто не пострадал.
«Претензий по факту произошедшего к дорожным службам нет», — отмечается в сообщении.
Дорожное движение сегодня осложняется снегопадом. В частности, на КАД пользователи «Яндекс.Карт» отметили довольно много аварий. Из-за ДТП и упавшего столба заблокировано Приморское шоссе в сторону дамбы.