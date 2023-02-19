    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -9

    2 м/с, вос

    743мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd74.76eur79.61

    На юге КАД раскидало легковые и грузовые машины. Сначала было одно ДТП, потом ещё

    1562
    обсудить

    Массовое ДТП произошло утром 19 февраля на юге КАД. Явной пробки в тихое воскресное утро на этом участке нет. На фотографиях очевидцев в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно раскиданные мятые легковушки и стоящий у левого отбойника кран.

    ПоделитьсяПоделиться

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 8 часов поступила информация о двух попутных ДТП на 62-м километре внешнего кольца КАД, перед развязкой с Софийской улицей. Сначала там столкнулись две легковые и один грузовик; затем легковой и грузовой автомобили. Они заняли три полосы: вторую, третью и четвёртую. Сейчас их грузят на эвакуаторы. В ДТП никто не пострадал.

    «Претензий по факту произошедшего к дорожным службам нет», — отмечается в сообщении.

    ПоделитьсяПоделиться

    Дорожное движение сегодня осложняется снегопадом. В частности, на КАД пользователи «Яндекс.Карт» отметили довольно много аварий. Из-за ДТП и упавшего столба заблокировано Приморское шоссе в сторону дамбы.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП с грузовикамиМассовое ДТПДТП в ПетербургеДТП на КАД
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close