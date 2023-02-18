В Кронштадте спасатели заставили сотню рыбаков уйти со льда залива на берег

Сильный ветер не остановил любителей зимней рыбалки, которые вышли на лёд Финского залива в Петербурге 18 февраля, несмотря на предупреждения. Обратно на берег их доставили спасатели.



Как сообщили в пресс-службе городского управления МЧС, порывистый ветер создал угрозу разрушения ледового покрова и подъема уровня воды. В ходе мониторинга акватории и береговой линии в Кронштадтском районе города было замечено множество смельчаков, которые отважились рискнуть, несмотря на погоду. Отправиться на берег пришлось ста любителям подледного лова.

