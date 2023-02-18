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    В Кронштадте спасатели заставили сотню рыбаков уйти со льда залива на берег

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    Сильный ветер не остановил любителей зимней рыбалки, которые вышли на лёд Финского залива в Петербурге 18 февраля, несмотря на предупреждения. Обратно на берег их доставили спасатели.

    Как сообщили в пресс-службе городского управления МЧС, порывистый ветер создал угрозу разрушения ледового покрова и подъема уровня воды. В ходе мониторинга акватории и береговой линии в Кронштадтском районе города было замечено множество смельчаков, которые отважились рискнуть, несмотря на погоду. Отправиться на берег пришлось ста любителям подледного лова.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в Петербурге облачно, местами умеренный снег. Ветер южный, юго-восточный с порывами до 16 метров в секунду, в прибрежных районах — до 20 метров в секунду.

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