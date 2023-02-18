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    Путин разрешил VK выкупить «Деньги.Мэйл.Ру»

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    Президент РФ Владимир Путин своим специальным распоряжением разрешил «Компании ВК» приобрести 100% долю в капитале «Деньги.Мэйл.Ру», принадлежащую P.J.V. DIGITAL FORCES LTD, зарегистрированной на Кипре. Соответствующий документ был опубликован вечером 17 февраля на официальном портале нормативно-правовых актов.

    «Фонтанка» писала, что в октябре прошлого года Путин запретил совершать сделки с долями в 45 банках, принадлежащими иностранным компаниям из «недружественных стран». В этот список вошли, в том числе, и «Деньги.Мэйл.ру». Продать их можно было исключительно после одобрения президента.

    Также вечером в пятницу стало известно, что глава государства дал специальное разрешение компании Ozon объединить свои дочерние банки — ООО «Озон банк» и ООО «Еком банк». Они также входили в упомянутый «список 45-и».

    ООО «Компания ВК» на 99,9% принадлежит кипрской MGL Mail.ru equity limited. Та, в свою очередь, через цепочку юрлиц контролируется ООО «ХК Юэсэм». 49% в этой фирме принадлежит лично Алишеру Усманову, ещё 30% — семье Владимира Скоча. Крупнейший актив «Компании ВК» — ООО «ВК» (бывшее ООО «Мэйл.ру») с выручкой более 57 млрд рублей в год.

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