Путин разрешил VK выкупить «Деньги.Мэйл.Ру»

Президент РФ Владимир Путин своим специальным распоряжением разрешил «Компании ВК» приобрести 100% долю в капитале «Деньги.Мэйл.Ру», принадлежащую P.J.V. DIGITAL FORCES LTD, зарегистрированной на Кипре. Соответствующий документ был опубликован вечером 17 февраля на официальном портале нормативно-правовых актов.
«Фонтанка» писала, что в октябре прошлого года Путин запретил совершать сделки с долями в 45 банках, принадлежащими иностранным компаниям из «недружественных стран». В этот список вошли, в том числе, и «Деньги.Мэйл.ру». Продать их можно было исключительно после одобрения президента.
Также вечером в пятницу стало известно, что глава государства дал специальное разрешение компании Ozon объединить свои дочерние банки — ООО «Озон банк» и ООО «Еком банк». Они также входили в упомянутый «список 45-и».