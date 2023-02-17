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    Путин выдал разрешение компании Ozon на объединение её дочерних банков

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    Президент РФ Владимир Путин дал специальное разрешение компании Ozon объединить свои дочерние банки — ООО «Озон банк» и ООО «Еком банк». Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано 17 февраля на официальном интернет-портале нормативно-правовых актов.

    Компания Ozon стала собственником двух кредитных организаций («Озон банка» и «Еком банка») весной прошлого года, после того, как первый попал в санкционный список Минфина США как юридическое лицо, связанное с другим его фигурантом — Совкомбанком, у которого в свое время и был приобретён банк. В конце марта санкции были сняты — после обращения Ozon в OFAC. За то время, пока американское ведомство рассматривало апелляцию, Ozon учредил новую «дочку» — «Еком банк».

    В сентябре 2022 года Ozon присоединил «Озон банк» к «Еком банку». Предполагалось, что реорганизация произойдет в декабре, однако банки предупреждали, что срок завершения процедуры может быть изменён.

    «Фонтанка» писала, что в октябре прошлого года Владимир Путин утвердил список из 45 кредитных организаций, по которым сделки с долями недружественных нерезидентов запрещено проводить без специального разрешения. В этот перечень попали, в том числе, «Озон банк» и «Еком банк».

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