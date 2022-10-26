Путин запретил сделки с акционерным капиталом Райффайзенбанка и ряда других иностранных банков

Распоряжение утверждено в соответствии с указом о специальных экономических мерах «в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных компаний» от 5 августа. В нем прописаны конкретные кредитные организации, к которым будет применяться эта мера.

Президент России Владимир Путин запретил проводить сделки с акциями и долями, составляющими уставные капиталы некоторых иностранных банков. Распоряжение главы государства появилось 26 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

В список попали «Юникредит банк», а также дочерние представительства крупных иностранных банков — Райффайзенбанка, «Дойче банка» и итальянского банка «Интеза», который в том числе обслуживает итальянское посольство в России.



Кроме того, в перечне есть кэптивные банки, которые занимаются операциями определенных иностранных компаний: «Тойота Банк», «Мерседес-Бенц Банк Рус», «Голдман Сакс Банк», «Фольксваген Банк Рус», а также «Озон Банк», «Яндекс Банк» и расчетная небанковская кредитная организация «Деньги.Мэйл.ру».

