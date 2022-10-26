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    Путин запретил сделки с акционерным капиталом Райффайзенбанка и ряда других иностранных банков

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    5 комментариев

    Президент России Владимир Путин запретил проводить сделки с акциями и долями, составляющими уставные капиталы некоторых иностранных банков. Распоряжение главы государства появилось 26 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

    Распоряжение утверждено в соответствии с указом о специальных экономических мерах «в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных компаний» от 5 августа. В нем прописаны конкретные кредитные организации, к которым будет применяться эта мера.

    В список попали «Юникредит банк», а также дочерние представительства крупных иностранных банков — Райффайзенбанка, «Дойче банка» и итальянского банка «Интеза», который в том числе обслуживает итальянское посольство в России.

    Кроме того, в перечне есть кэптивные банки, которые занимаются операциями определенных иностранных компаний: «Тойота Банк», «Мерседес-Бенц Банк Рус», «Голдман Сакс Банк», «Фольксваген Банк Рус», а также «Озон Банк», «Яндекс Банк» и расчетная небанковская кредитная организация «Деньги.Мэйл.ру».

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    Комментарии 5

    26615735026 Окт 2022 в 15:30
    Прикольно … выходит , продать эти акции и доли и выйти из российского бизнеса теперь не получится так просто как SG успела выскочить из Росбанка :))) это есть - мягкая национализация …
    +0−0
    Гротеск26 Окт 2022 в 14:57
    два банка - сбер унутренний... втб - внешний... остальные это баловство и разврат...
    +0−0
    Kruger26 Окт 2022 в 14:35
    Подготовка к национализации?
    +1−3
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