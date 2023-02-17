    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -6

    2 м/с, ю-в

    758мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd74.76eur79.98

    Выставки

    Маяк, ледокол и подлодку изо льда можно бесплатно посмотреть в кронштадтском парке «Остров фортов»

    946
    3 комментария

    Порядка 200 тонн чистейшего речного льда потребовалось 16 скульпторам со всей страны, чтобы создать 15 произведений ледяного искусства для фестиваля «КроншЛёд». Теперь на территории «Острова фортов», а точнее — в шатре на берегу залива, поднял паруса бриг «Россия» (символ «Алых парусов»), засиял купол Морского собора с ангелами, родились из хрупкого материала первое в мире судно ледокольного типа «Пайлот», атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» и маяк Толбухин. Есть на выставке и более привычные для этого вида искусства образы — ледяные воплощения Петра Первого и Екатерины Второй.

    ПоделитьсяПоделиться

    Среди авторов скульптур — чемпионы мира, победители и призеры престижных международных конкурсов по ледовой и снежной скульптуре. Лучшего из них выберут и на этом фестивале — путем зрительского голосования, которое стартует в ближайшее время.

    Экспозиция, вход на которую сделали бесплатным для всех категорий граждан, посвящена 320-летию Санкт-Петербурга и Балтийского флота, а также истории Кронштадта. Осмотреть выставку можно в любой день до 2 марта, с 12:00 до 20:00. 0+

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    БесплатноВыставкаЛедовая скульптураОстров фортов
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close