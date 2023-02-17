Маяк, ледокол и подлодку изо льда можно бесплатно посмотреть в кронштадтском парке «Остров фортов»

Порядка 200 тонн чистейшего речного льда потребовалось 16 скульпторам со всей страны, чтобы создать 15 произведений ледяного искусства для фестиваля «КроншЛёд». Теперь на территории «Острова фортов», а точнее — в шатре на берегу залива, поднял паруса бриг «Россия» (символ «Алых парусов»), засиял купол Морского собора с ангелами, родились из хрупкого материала первое в мире судно ледокольного типа «Пайлот», атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» и маяк Толбухин. Есть на выставке и более привычные для этого вида искусства образы — ледяные воплощения Петра Первого и Екатерины Второй.
Среди авторов скульптур — чемпионы мира, победители и призеры престижных международных конкурсов по ледовой и снежной скульптуре. Лучшего из них выберут и на этом фестивале — путем зрительского голосования, которое стартует в ближайшее время.
Экспозиция, вход на которую сделали бесплатным для всех категорий граждан, посвящена 320-летию Санкт-Петербурга и Балтийского флота, а также истории Кронштадта. Осмотреть выставку можно в любой день до 2 марта, с 12:00 до 20:00. 0+