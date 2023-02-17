Путин подписал закон о поддержке вдов военных. Вне зависимости от состава семьи

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о социальной поддержке вдов и вдовцов ветеранов военных действий вне зависимости от состава семьи, в которой они живут. Поправки к закону опубликовали 17 февраля.



До этого закон «О ветеранах» уточнял, что социальную поддержку могут получать только вдовы, которые живут одни или с детьми.

Сама поддержка, как уточняет ТАСС, включает в себя в том числе ежемесячную денежную выплату, компенсацию расходов на оплату ЖКХ в 50% и преимущество при обеспечении путевок в санаторий. https://tass.ru/obschestvo/17077249