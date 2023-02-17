    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -6

    2 м/с, ю-в

    758мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd74.76eur79.98

    Путин подписал закон о поддержке вдов военных. Вне зависимости от состава семьи

    1867
    1 комментарий

    Президент РФ Владимир Путин подписал закон о социальной поддержке вдов и вдовцов ветеранов военных действий вне зависимости от состава семьи, в которой они живут. Поправки к закону опубликовали 17 февраля.

    До этого закон «О ветеранах» уточнял, что социальную поддержку могут получать только вдовы, которые живут одни или с детьми.

    Сама поддержка, как уточняет ТАСС, включает в себя в том числе ежемесячную денежную выплату, компенсацию расходов на оплату ЖКХ в 50% и преимущество при обеспечении путевок в санаторий. https://tass.ru/obschestvo/17077249

    Как уточняется, социальная поддержка полагается вдовам до заключения нового брака.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Поддержка
    ЛАЙК2
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close