Ареста не ожидала. За выгул теленка по Красной площади гражданке США запретили въезд в Россию на 40 лет

Гражданке США Алисе Дей запретили на 40 лет въезд в Россию после выгула теленка по Красной площади в Москве. Об этом она в телефонном разговоре сообщила «Фонтанке» 16 февраля по пути в аэропорт.

Фото: предоставлено Алисой Дей Поделиться Поделиться





В начале февраля девушку признали виновной в участии в публичном мероприятии, мешавшем прохожим. Она получила 20 тысяч рублей штрафа и 13 суток административного ареста.



В разговоре с «Фонтанкой» Алиса заверила, что никакого перформанса устраивать не хотела.

«Это не было акцией. Я просто думала, что Россия очень красивая страна, а Красная площадь — символ страны. Думала, что нам [с теленком] там будет очень приятно погулять. Хотела просто провести там время», — объяснила она.

Фото: Предоставила Алиса Дей Фото: Предоставила Алиса Дей Поделиться Поделиться





Алиса не подозревала, что окажется под арестом, когда к ней подошли представители правоохранительных органов. «Думала: блин, сейчас скажут, что нельзя здесь гулять», — добавила она.

Тогда американка выгуливала на Красной площади трехнедельного Доктора Теленка. Так она назвала зверя, которого купила через «Авито» в Ярославской области. Алиса рассказала, что сейчас теленок находится в приюте для животных.

Предоставила Алиса Дей

«Очень рада, что она попала в хорошие руки. Я боялась, что теленка продадут, затем она будет давать пять лет молоко, а потом Доктора Теленка отдадут на мясо», — поделилась Алиса.

Сначала девушку произошедшее ранило. Однако сейчас она относится к произошедшему более спокойно. «Стараюсь чувствовать эмпатию к людям <…> У меня нет претензий, у меня нет злости», — отметила она.



ТАСС со ссылкой на документы подтверждает, что Алисе Дей запретили въезд в Россию до 13 февраля 2063 года. По данным агентства, американка проживала в России без регистрации. Она не знала, что это необходимо сделать в соответствии с законодательством РФ. Прибыла же она в Россию по туристической визе.



Как обратило внимание издание MSK1, Алиса Дей уже не в первый раз выгуливает спасенных ею животных в центре городов. В 2019 году она заплатила 40 долларов, чтобы спасти поросенка от скотобойни, и забрала его в свою лондонскую квартиру. Поросенка она вывела погулять по метро и торговому центру. Арендодателю не понравилось, что в его квартире проживает девушка с таким животным, — он выселил американку.



В 2021 году Алиса жила в Днепре с теленком и поросенком в съемной квартире. В прошлом году путешествовала с черным бараном по Польше и показывала животному Варшаву.

