За выгул телёнка по Красной площади гражданку США наказали рублём. «Бонус» — 13 суток ареста

Тверской районный суд столицы увидел несанкционированную акцию в прогулке с телёнком в окрестностях Кремля. Американку оштрафовали и отправили в спецприёмник — за непокорность полиции.



Как сообщили в пресс-службе суда, 1 февраля Алисию Дэй признали виновной в участии в публичном мероприятии, мешавшем прохожим, и назначили ей 20 тысяч рублей штрафа. Это максимальная денежная санкция, предусмотренная частью 6.1 статьи 20.2 КоАП.

Кротости в общении с сотрудниками правоохранительных органов Дэй, вероятно, не проявила. Суд был строг: по первой части статьи 19.3 КоАП из 15 максимальных правонарушительница получила 13 суток административного ареста.