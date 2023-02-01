За выгул телёнка по Красной площади гражданку США наказали рублём. «Бонус» — 13 суток ареста

Тверской районный суд столицы увидел несанкционированную акцию в прогулке с телёнком в окрестностях Кремля. Американку оштрафовали и отправили в спецприёмник — за непокорность полиции.
Как сообщили в пресс-службе суда, 1 февраля Алисию Дэй признали виновной в участии в публичном мероприятии, мешавшем прохожим, и назначили ей 20 тысяч рублей штрафа. Это максимальная денежная санкция, предусмотренная частью 6.1 статьи 20.2 КоАП.
Кротости в общении с сотрудниками правоохранительных органов Дэй, вероятно, не проявила. Суд был строг: по первой части статьи 19.3 КоАП из 15 максимальных правонарушительница получила 13 суток административного ареста.
Прогулка в центре Москвы сопровождалась выкриками: «Животное — не еда!» — пишет MSK1.RU. «Ни о чём не жалею, — приводит портал слова Дэй. — Просто хотела показать Доктору Красную площадь, красивое место».
Доктор Телёнок — так женщина назвала животное, купленное в январе через сайт бесплатных объявлений. В департаменте природопользования и охраны окружающей среды рассказали, что Доктор — девочка: «Совсем маленькая и слабая, ей около месяца отроду. Конечно, ей в таком возрасте нельзя гулять долго на морозе».
Сейчас телёнок на карантине в Центре реабилитации диких животных, сосет молоко у коровы.
В соцсетях гражданка США пишет, что она — китаянка, которая долго живёт в России, и показывает других питомцев. Среди них баран, с которым женщина гуляла по Варшаве. Он, похоже, остался там на ПМЖ под присмотром «старого мужчины, который любит барана».