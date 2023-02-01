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    За выгул телёнка по Красной площади гражданку США наказали рублём. «Бонус» — 13 суток ареста

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    Тверской районный суд столицы увидел несанкционированную акцию в прогулке с телёнком в окрестностях Кремля. Американку оштрафовали и отправили в спецприёмник — за непокорность полиции.

    Как сообщили в пресс-службе суда, 1 февраля Алисию Дэй признали виновной в участии в публичном мероприятии, мешавшем прохожим, и назначили ей 20 тысяч рублей штрафа. Это максимальная денежная санкция, предусмотренная частью 6.1 статьи 20.2 КоАП.

    Кротости в общении с сотрудниками правоохранительных органов Дэй, вероятно, не проявила. Суд был строг: по первой части статьи 19.3 КоАП из 15 максимальных правонарушительница получила 13 суток административного ареста.

    Прогулка в центре Москвы сопровождалась выкриками: «Животное — не еда!» — пишет MSK1.RU. «Ни о чём не жалею, — приводит портал слова Дэй. — Просто хотела показать Доктору Красную площадь, красивое место».

    Доктор Телёнок — так женщина назвала животное, купленное в январе через сайт бесплатных объявлений. В департаменте природопользования и охраны окружающей среды рассказали, что Доктор — девочка: «Совсем маленькая и слабая, ей около месяца отроду. Конечно, ей в таком возрасте нельзя гулять долго на морозе».

    Сейчас телёнок на карантине в Центре реабилитации диких животных, сосет молоко у коровы.

    В соцсетях гражданка США пишет, что она — китаянка, которая долго живёт в России, и показывает других питомцев. Среди них баран, с которым женщина гуляла по Варшаве. Он, похоже, остался там на ПМЖ под присмотром «старого мужчины, который любит барана».

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    Красная площадьЖивотные
    ЛАЙК3
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    Комментарии 11

    Гость01 Фев 2023 в 18:50
    а бонус сразу или при следующем выгуле?
    +0−0
    Гость01 Фев 2023 в 18:32
    Ну я не знаю конечно, если там на площади мумия лежит незакопанная уже сколько десятилетий, почему бы теленочка не выгулять. Одно другого стоит.
    +2−0
    Польза санкций01 Фев 2023 в 18:21
    Она бы ещё в Северной Корее свои перфомансы устраивала. Тут люди такого не понимают. Вот штраф, зона, гулаг - это другое дело.
    +0−0
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