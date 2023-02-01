На Красной площади задержали гражданку США, гулявшую с теленком

Иностранка купила теленка через Интернет и решила показать ему центр Москвы. Ранее она гуляла с бараном по Варшаве и поселила в своей квартире в Лондоне поросенка.



О странной прогулке гражданки США по Красной площади 31 января сообщает ТАСС 1 февраля. 34-летняя американка с помощью сайта бесплатных объявлений купила теленка и повела его на прогулку, которая завершилась в центре Москвы встречей с нарядом полиции.



Женщину увезли в отдел, где она провела ночь.



В отношении нее составили протокол по статье 20.2 «Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга или пикетирования».

