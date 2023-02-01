    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, ю-з

    748мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd70.52eur76.3

    На Красной площади задержали гражданку США, гулявшую с теленком

    12151
    3 комментария

    Иностранка купила теленка через Интернет и решила показать ему центр Москвы. Ранее она гуляла с бараном по Варшаве и поселила в своей квартире в Лондоне поросенка.

    О странной прогулке гражданки США по Красной площади 31 января сообщает ТАСС 1 февраля. 34-летняя американка с помощью сайта бесплатных объявлений купила теленка и повела его на прогулку, которая завершилась в центре Москвы встречей с нарядом полиции.

    Женщину увезли в отдел, где она провела ночь.

    В отношении нее составили протокол по статье 20.2 «Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга или пикетирования».

    По данным «МК», задержанную зовут Алисия Дэй, и она зооактивистка. Раньше Алисия спасала поросенка от забоя и поселила его в своей квартире в Лондоне. Потом было путешествие в Польшу, где в Варшаве женщина гуляла с бараном.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЗоозащитницаЗадержаниеТеленок
    ЛАЙК6
    СМЕХ26
    УДИВЛЕНИЕ6
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 3

    Avs715301 Фев 2023 в 12:23
    Какова причина задержания?
    +0−0
    28027910301 Фев 2023 в 12:21
    Когда не знают, за что задержать, теперь пишут "за нарушение правил митинга". Понятно.
    +0−0
    Фокусник Данилин01 Фев 2023 в 12:16
    Короче, дискредитация всех и вся...
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close