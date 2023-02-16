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    Покусившийся на жизнь матери не смог смягчить суд в Петербурге справками о нездоровье

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    Кировский райсуд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения обвиняемому в покушении на убийство матери Алексею Кириллову.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 16 февраля, по версии следствия, мужчину задержали 14 февраля. Тогда, как писала «Фонтанка», на проспекте Ветеранов нашли переломанную 56-летнюю женщину. До этого соседи видели, как петербурженку выбросили из окна. Рядом с ней был сын. Он, по версии следствия, пришел к матери, устроил скандал, поднял на нее руку, а потом выбросил в окно.

    Сам Кириллов вину не признал, от дачи показаний отказался.

    Его адвокат не возражала против ходатайства следствия, но просила учесть, что у Кириллова есть тяжкие хронические заболевания, в том числе и связанные с психикой.

    Суд отправил обвиняемого под арест до 13 апреля.

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    АрестЗадержаниеПокушение на убийство
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