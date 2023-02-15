Пришел в гости к маме и выбросил её из окна. На севере Петербурга возбуждено дело о покушении на убийство

Полиция и следственный комитет Кировского района Петербурга устанавливают обстоятельства трагедии, которая произошла на проспекте Ветеранов с 56-летней женщиной.



В службу 112 вызов с проспекта Ветеранов, 48, поступил накануне около половины двенадцатого утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» 15 февраля. Мужчина сообщил, что из окна четвертого этажа выбросили женщину. При этом звонивший уверял, что тот, кто это сделал, сейчас находится рядом с пострадавшей.



Скорая увезла травмированную женщину в городскую больницу № 26. Медики приняли решение поместить её в реанимацию.

