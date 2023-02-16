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    В Петербурге мужчина расплатился по алиментному долгу юанями

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    Судебные приставы ГУФССП по Петербургу вернули больше миллиона рублей двум несовершеннолетним, чей отец задолжал по алиментам. Об этом 16 февраля рассказали в пресс-службе ведомства.

    Внушительная сумма накопилась за два года, когда 41-летний мужчина — работник крупной энергетической копании — пренебрегал отцовской заботой. Выяснилось, что нужные деньги у него есть, но хранятся на одном из счетов в китайской валюте.

    «Юани, переведенные банком в рубли, были удержаны в счёт погашения долга перед несовершеннолетними детьми», — рассказали в пресс-службе. «Пропажа» оказалась для него непонятной — судебному приставу пришлось объяснять причины «исчезновения» средств его представителю.

    Сейчас задолженность по алиментам полностью погашена, а текущие выплаты контролируются сотрудниками ведомства.

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