В Петербурге мужчина расплатился по алиментному долгу юанями

Судебные приставы ГУФССП по Петербургу вернули больше миллиона рублей двум несовершеннолетним, чей отец задолжал по алиментам. Об этом 16 февраля рассказали в пресс-службе ведомства.



Внушительная сумма накопилась за два года, когда 41-летний мужчина — работник крупной энергетической копании — пренебрегал отцовской заботой. Выяснилось, что нужные деньги у него есть, но хранятся на одном из счетов в китайской валюте.



«Юани, переведенные банком в рубли, были удержаны в счёт погашения долга перед несовершеннолетними детьми», — рассказали в пресс-службе. «Пропажа» оказалась для него непонятной — судебному приставу пришлось объяснять причины «исчезновения» средств его представителю.

