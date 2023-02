«Это не страна — это гигантская компания». Что ищет и находит российский бизнес в Дубае

— Весной 2022 правительство ОАЭ открыто назвало сферы, которые им интересны и в которых они активно привлекают специалистов: это IT, высокие технологии, образование и медицина, — отмечает Варвара Висленко .

Внешнеполитические изменения корректируют и бизнес-ландшафт. Например, во время пандемии прекратились поставки мяса в ОАЭ из Новой Зеландии и Австралии, чем воспользовался «Мираторг», которого до сих пор лобби этих стран не пускало на рынок.



В связи с активной миграцией появился большой спрос на русскоязычные сервисы: детские сады, няни, врачей.

— Даже бизнес обсуждать проще, чем объяснить, какой у тебя кашель, — комментирует Кристина Танцюра. — Сейчас многие компании нанимают русскоговорящий персонал: раньше «знание русского языка» встречалось в одном из ста объявлений, теперь каждое второе: fluent russian will be the preference. Это удобно: можно приехать в страну, оформить независимую фриланс-визу и найти работу.



Кроме того, по ее словам, многие местные компании наконец поняли, что в России много профессионалов в области маркетинга, управления сетями, сложной логистикой, которые сталкивались с такими трудностями, что им уже ничего не страшно.