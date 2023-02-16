«Это не страна — это гигантская компания». Что ищет и находит российский бизнес в Дубае

Фото: diana.grytsku — Freepik.com Поделиться Поделиться





В прошлом году активность российского бизнеса в Объединенных Арабских Эмиратах увеличилась в несколько раз: так, по данным «Деловой России», более 40 тысяч предпринимателей уже переехали туда на ПМЖ. В условиях санкций Дубай стал буквально окном не только на восток, но и на запад для компаний, работающих с международным рынком. О том, как правильно начинать и развивать свой бизнес там и какие есть возможности для инвестиций, рассказали участники круглого стола «Фонтанки».



Почему Дубай?

Активность россиян в этом году в Эмиратах была небывало высока.

— Наши люди активно покупают недвижимость — чтобы вложить деньги, вывести какие-то активы, найти возможность инвестировать за рубежом, а также переехать и релоцировать бизнес, — говорит Татьяна Агеева, основатель агентства недвижимости Ageeva Real Estate, которое занимается продажей и сдачей в аренду недвижимости в Дубае.

Причину такого интереса к ближневосточной стране она объясняет отсутствием налоговых нагрузок и различных проверок бизнеса.



— До сих пор бизнес платил здесь только НДС 5 %, а с июня 2023 года вводится налог на прибыль, если она превышает $100 тыс. (365 тыс. дирхам), — рассказала Татьяна Агеева. — Но если у вас только офис базируется в Эмиратах, при этом внутри страны вы не совершаете никаких операций, то налогов никаких платить не надо будет по-прежнему.

Не всегда бизнесмены, открывая компанию в Дубае, покидают Россию навсегда. Часто сюда переносится только международная часть бизнеса — в последний год это помогало спасти международные контакты и продажи.



— В Эмиратах все проще, чем в России с точки зрения бухгалтерского учета и налогообложения, но есть своя специфика, и не все могут быстро сориентироваться, — говорит Кристина Танцюра, управляющий партнер SKY Consulting Group. — Не всегда быстро получается найти административный персонал, компетентный в простых вопросах: как получить копию учредительных документов, что делать с отчетностью и как ее сдавать, что такое депозит и как включить электроэнергию в офисе. Для нас привычно, что снял офис — и свет есть, вода есть, а тут надо все сначала подключить. И с середины 2022 года именно этот блок услуг стал так же востребован, как помощь в релокации бизнеса.



Дубай, подтверждает она, привлекает комфортными налоговыми условиями: 5 % НДС и только с операций, которые ты ведешь внутри страны. Полностью отсутствуют затраты на персонал, кроме обязательства оформить рабочую визу. Вторым фактором Кристина Танцюра называет общеполитическую и экономическую стабильность:

— Эмираты уже 20 лет движутся заявленным путем и никуда с него не сворачивают. Они хотят стать лучшим инновационным, торговым хабом, и к нему и идут, давая иностранным компаниям все больше возможностей, все больше либерализуя законодательство.



Еще один важный аспект — комфортные условия для жизни с точки зрения климата (жарко 4 месяца в году, в остальное время — нормально), персональной безопасности, толерантности и дружелюбия. Ну и, конечно, Дубай для россиян — это возможность работать со всем миром, так как партнеры из Европы и США, как правило, готовы продолжать сотрудничать с ними, невзирая на то, что они из России.

— Открывая бизнес в Дубае, вы выходите на один из самых динамично развивающихся рынков в мире, — добавила Варвара Висленко, главный врач и владелец стоматологических клиник «Белая Медведица» в Санкт-Петербурге, медицинский директор и создатель клиники Polar Bear General Dental Clinic в Дубае. — Думаю, многим известен тот факт, что налоговая ставка в ОАЭ составляет 0 %. С начала финансового года (1 июня 2023) в Эмиратах начнет действовать налог на прибыль: ставка составит 9 % и будет зависеть от прибыли компании — от $102 тысяч в год. Но от уплаты налогов освобождаются стартапы и малый бизнес. Public Benefit Entity — компании, которые несут общественную пользу, — также освобождаются от налогов, и сфера здравоохранения как раз относится сюда.



— Объединенные Арабские Эмираты — это не страна, — говорит руководитель зарубежных проектов компании Becar Asset Management Александр Пестряков, — это гигантская компания, которая развивается как госкорпорация. Ее можно было бы сравнить с «Теслой», и ее руководство, как Илон Маск, создает общемировой хайп — маркетологи назвали бы это воронкой продаж. Например, таких рассрочек, как в Дубае, нет нигде — и не только на стадии строительства, но и после нее, даже на 10 лет. Это создает большой ажиотаж для тех, кто хочет поспекулировать на росте, поиграть на инвестиционном плече.

Сам Becar вышел на рынок ОАЭ в 2016 году с проектом коливинга — апарт-отеля с жилой частью и офисным пространством. Плюс здесь проводятся мероприятия, можно «обрасти» контактами. По словам Александра Пестрякова, коливинг рассчитан на молодых ребят, которые создают новые форматы, «фанки»-бизнес, что актуально для страны, где 70 % населения — от 24 до 33 лет.



Продавать, производить, учить и лечить

Исторически россияне смотрят на Дубай как на место для развития IT-бизнеса. Плюс еще с 90-х годов идет активная закупка и перепродажа техники, которая там стоит недорого из-за отсутствия акцизов. Но это не означает, что для предпринимателей из других сфер в стране места нет.

— Весной 2022 правительство ОАЭ открыто назвало сферы, которые им интересны и в которых они активно привлекают специалистов: это IT, высокие технологии, образование и медицина, — отмечает Варвара Висленко.

— При правильной стратегии и тактике реализации успешным в ОАЭ может быть абсолютно любой бизнес, — комментирует Кристина Танцюра. — Если, конечно, вы уделили внимание анализу рынка, нашли свою нишу и разработали тактику, а не планируете работать «как в России». Особое внимание — маркетингу, т. к. тут любят глазами и смотрят исключительно в соцсети. 99 % населения Эмиратов пользуются социальными сетями и проводят в них не меньше трех часов в день. Поэтому нужно перестраиваться: продавать пирожки не с лоточка, а через интернет, причем с доставкой.



Внешнеполитические изменения корректируют и бизнес-ландшафт. Например, во время пандемии прекратились поставки мяса в ОАЭ из Новой Зеландии и Австралии, чем воспользовался «Мираторг», которого до сих пор лобби этих стран не пускало на рынок.

В связи с активной миграцией появился большой спрос на русскоязычные сервисы: детские сады, няни, врачей. — Даже бизнес обсуждать проще, чем объяснить, какой у тебя кашель, — комментирует Кристина Танцюра. — Сейчас многие компании нанимают русскоговорящий персонал: раньше «знание русского языка» встречалось в одном из ста объявлений, теперь каждое второе: fluent russian will be the preference. Это удобно: можно приехать в страну, оформить независимую фриланс-визу и найти работу.

Кроме того, по ее словам, многие местные компании наконец поняли, что в России много профессионалов в области маркетинга, управления сетями, сложной логистикой, которые сталкивались с такими трудностями, что им уже ничего не страшно.



Расширение российского комьюнити порождает новые запросы — и новые возможности. Например, Татьяна Агеева говорит, что ей не хватает в Дубае вкусной еды: «Очень много заведений и магазинов, рассчитанных на граждан из Индии и Пакистана, поэтому еда везде очень острая, а в то же время в российских ресторанах всегда много посетителей — в том числе, из местных жителей». Поэтому, по ее словам, появление сети «а-ля Вкусвилл» было бы встречено тут на ура.

Активно развивается бизнес и в сфере недвижимости. В прошлом году, по словам Александр Пестрякова, было выдано около 2,5 тыс. лицензий агентствам недвижимости — это на 50 % больше, чем годом ранее. Открылось около 160 девелоперских компаний, — а ее можно зарегистрировать, если уже приобретен земельный участок под строительство. 1 300 компаний занимаются сдачей в аренду. Конечно, сюда едут предприниматели со всего мира, но и россиян тоже хватает.



Фото: vwalakte — Freepik.com Поделиться Поделиться





Бетонные инвестиции

Одним из привлекательных направлений для вложения средств является недвижимость. Причем, как говорит Татьяна Агеева, россияне традиционно нацелены на приобретение жилья, тогда как сейчас, возможно, даже больший интерес представляет коммерческая недвижимость.

— В России принято покупать коммерцию как готовый арендный бизнес, поэтому клиенты спрашивают, есть ли там уже арендатор, — комментирует она. — Здесь, как правило, помещения продаются еще без арендаторов, но при этом спрос настолько высокий, что клиенты, которые переезжают сюда с бизнесом — салоны красоты, клиники, магазины, — днем с огнем не могут найти помещения 100–150 квадратных метров. Купить их тоже непросто, так как часто застройщики оставляют их под своим управлением.



Преимущества стрит-ретейла в том, что помещение можно сдать на более длительный срок, чем обычную квартиру, а арендатором выступает юрлицо, действуют беспроцентные рассрочки плюс можно получить визу резидента при вложениях от $205 тыс. В последнее время также есть спрос на склады — люди хотят развивать бизнес, связанный с хранением или производством. Ну и всегда популярной является покупка жилья для дальнейшей сдачи в аренду с доходностью до 12 % годовых. — Это город экспатов, поэтому аренда всегда будет востребована, — объясняет Татьяна Агеева. — Люди приезжают попробовать свои силы, а без визы резидента они не могут снять квартиру на год и вынуждены арендовать помесячно. Наши инвесторы традиционно нацелены на однокомнатные квартиры и студии, но сегодня жилье с тремя и четырьмя спальнями — очень востребованный сегмент, потому что сюда переезжают семьями, и здесь не принято экономить квадратные метры.



Кристина Танцюра добавила, что спрос на двушки и трешки растет потому, что, согласно визовым правилам, для семьи невозможно получить визу резидента, проживая в студии, даже если они согласны ютиться там. «Если дети разнополые — у них обязательно должны быть разные спальни, и это спросят при приеме документов на визу», — добавила она. В частности, поэтому низкооплачиваемый персонал, как правило, живет в Эмиратах без семьи, т.к. не способен выполнить требования по предоставлению жилья.



Инвестиции в недвижимость в Эмиратах, в отличие от России, более прозрачны: здесь в местном земельном департаменте фиксируется информация по всем сделкам, зданиям, метражу, реальной цене — и все это можно получить через несколько платформ. При этом — на контрасте — агенты по продаже недвижимости зачастую ведут себя как в России 90-х, отмечает Александр Пестряков, поэтому важно смотреть, с кем имеешь дело.



Если говорить о получении прибыли от недвижимости, то сейчас, по словам Александра Пестрякова, средняя доходность по долгосрочным контрактам составляет 3–5,8 %.

— Есть примеры, когда люди купили квартиру на Пальме и сдали ее одним чеком в аренду на год, получив 8 % прибыли, но это, можно сказать, повезло, — комментирует Александр Пестряков. — При краткосрочной аренде может быть и 8–10 % годовых, но реальнее показатель в 7 %. Мы в своих проектах гарантируем как раз доходность в 7 % на три года, причем фиксируем стоимость в долларах в пересчете на дирхамы.

Он отметил, что большинство управляющих компаний перечисляет доход владельцам апартаментов ежемесячно, около 30 % — ежеквартально, 10 % — раз в полгода.

С чего начать

Конечно, тем, кто собирается открывать бизнес в ОАЭ, придется самим изучить правила и порядки работы в этой стране. На круглом столе эксперты дали лишь краткий обзор того, с чем придется столкнуться.



Во-первых, в Эмиратах любой вид деятельности требует лицензирования, и именно лицензия — это основной документ компании. Существует 4 класса: торговля (все, что касается торговли физически существующим товаром), производство, в т.ч. девелопмент; услуги (консалтинг, медицина, лечение зубов и т.п.) и HoReCa (все, что относится к туристическому и ресторанному бизнесу).

— Нельзя все 4 вида деятельности включить в одну лицензию, — объясняет Кристина Танцюра. — Более того, в каждом классе есть группы, и если вы хотите заниматься мебелью, то можно добавить себе ковры, светильники — то есть предметы интерьера. Но нельзя включить еще и торговлю нефтехимией или коровами. Для этого придется открывать отдельную компанию. Если ты медик, — не можешь быть консультантом, а учитель не станет финансовым коучем. Это вызывает непонимание у россиян и даже у европейцев. Поэтому важно правильно определиться с бизнесом, чтобы не нести дополнительных регистрационных расходов, когда через полгода выяснится, что на самом деле тебе нужна другая лицензия.



Вторая сложность связана с открытием банковских счетов для россиян.

— Во всех Эмиратах есть только одна сфера, которая не очень лояльна к россиянам, — это банки, но тут, конечно, играют роль иностранные санкции, — дополнила Кристина Танцюра. — К сожалению, в последнее время они ужесточили правила открытия счетов, но все не так плохо. Личный счет, если у человека есть резидентская виза, то есть он собственник жилья, у него есть работа или собственная компания, и он не в санкционном списке, открыть не проблема.

Для компаний, по ее словам, требования повышенные — но они применяются ко всем новичкам. Для россиян же главная сложность заключается в предоставлении выписок со своих счетов из России, т.к. банк должен быть не под санкциями, а таких у нас немного.

В остальном, считает Кристина Танцюра, все просто и понятно: во фризоне (не путать с оффшорами) компании, чей бизнес связан с международными рынками, можно зарегистрировать онлайн — через специальный портал и запись верификационного видео. В основной земле так нельзя, но, в любом случае, всем собственникам и директору компании нужно приехать в Эмираты, чтобы получить резидентские визы, и после этого можно открывать банковский счет.



Татьяна Агеева отметила, что есть ряд небольших банков, где новой компании проще открыть счет, и хотя у них, возможно, не такие выгодные условия обслуживания, но, став их клиентом, можно заработать репутацию, — после чего уже и более крупные местные банки откроют счет.

— При открытии бизнеса в Дубае смотришь в сторону банка и подстраиваешься, чтобы все было хорошо, — резюмировал Александр Пестряков.

— В силу общемировых событий и большого притока экспатов в ОАЭ открытие бизнеса — как отдельный процесс — может затянуться, — отметила Варвара Висленко. — Но как только будет открыт банковский счёт, можно начинать взлёт. Если вы нужны Эмиратам, вам всё откроют и вас впустят работать. Вы должны учитывать, что это они вас выбирают, а не вы их. Запаситесь терпением, оно пригодится на первых шагах.



Как правило, не возникает проблем с взаимодействием с властями.



— В Эмиратах и госсектор — это тоже корпорация, более того, госорганы находятся на самообеспечении, — и сколько они услуг продадут, столько и заработают, — говорит Кристина Танцюра. — Поэтому они заинтересованы в том, чтобы оказывать вам качественный сервис, ведь им каждый год присваивают за это звезды. Три звезды — повод уволить министра.

— Как правило, в госорганах все делается очень быстро — ту же квартиру поставить на учет, подключить электричество, воду можно за один день, при этом не надо обращаться в разные организации, этим занимается учреждение, напоминающее наши МФЦ, — соглашается Татьяна Агеева, — Все улыбаются, готовы сотрудничать, проявляют интерес — мы к такому не привыкли и ищем подвох.

При этом, как отмечает Варвара Висленко, правила игры меняются постоянно, законы адаптируются под изменчивую среду буквально каждые 2–3 месяца:



— На моей практике за полгода жизни в Дубае я успела застать перестройку банковской системы, порядка и сроков получения резидентства, порядка получения водительских прав — и на данный момент происходит своего рода реформа в легализации документов специалистов сферы здравоохранения.

По ее словам, течение жизни и хода событий, на первый взгляд, кажется медленным в сравнении с тем, как мы привыкли в России.

— Однако, оглядываясь назад, ты однажды понимаешь, что всё, что было нужно, сделалось, а происходящее вокруг меняется вот прямо сейчас, — добавила она. — Там, где сегодня пустыня, через полгода может быть построено пятиполосное шоссе и микрорайон с виллами премиум-класса. И это не красивая картинка, это реальность. Этим и привлекателен Дубай — тот, кто хочет и привык работать, реализует свой КПД на 300 %.



Дело тонкое

Но при работе в Эмиратах нужно обязательно знать особенности местного менталитета. Например, Александр Пестряков рассказывает, что нельзя посылать на переговоры с местными партнерами директора, вице-президента и т.п.: если вы хотите открывать тут свой бизнес, то собственнику обязательно нужно приехать лично, впечатлить будущего партнера, рассказать о себе с огнем в глазах.



— Найти общий язык несложно, если выстроить общение на схожих общечеловеческих ценностях, — считает Варвара Висленко. — Здесь не принято быть невежливым, грубым, ультимативным. Вы здесь, в Эмиратах, никому не нужны, тем более часто в той манере «с вызовом», как привыкли общаться российские бизнесмены, к сожалению. Проявляйте уважение и почтение к хозяевам страны — вас услышат и обязательно поддержат.

— Эмираты не дают второго шанса: если вы обманули местного партнера, через два дня об этом будут знать все ключевые люди страны, — добавила Кристина Танцюра. — Здесь четко нужно следить за тем, что вы делаете и как позиционируете на рынке. А если вы будете судиться с местными жителями, то, скорее всего, проиграете, потому что общие суды подчиняются шариатскому законодательству, а не на 100 % коммерческому.



Фото: diana.grytsku — Freepik.com Поделиться Поделиться





Дорого-богато

Из особенностей местной жизни все отмечают дороговизну. И, в первую очередь, это видно на примере аренды квартир — основной статьи расходов экспатов. Татьяна Агеева рассказывает, что весной аренда студии в районе JVC стоила около 4 тыс. дирхам (80 тыс. рублей), а сейчас — уже около 7. Аренда квартиры с одной спальней в Дубай Хиллс подорожала с 8 тыс. дирхам летом до 14 тыс. к настоящему времени.

Варвара Висленко делится личным опытом жизни в Дубае: снять двухкомнатные апартаменты в жилом доме с паркингом и бассейном в районе без метро и какого-либо транспорта обойдется в 7–8 тыс. дирхам; аренда машины на месяц в зависимости от класса — от 1 200 дирхам; аренда виллы с тремя спальнями в хорошем закрытом комьюнити с охраной, бассейном и детской площадкой — от 25 тыс. дирхам в месяц.



— Коммунальные услуги в целом значительно дороже, чем в России, — этот факт надо просто принять, — добавила она. — Для апартаментов это от 1 000 дирхам плюс мобильная связь от 300 дирхам в месяц. А в летний период (с мая по ноябрь) коммунальный платеж вырастает в два раза из-за постоянного использования кондиционеров.



— Человек, приезжающий сюда, обязательно должен иметь финансовую «подушку» на 3–4 месяца, — говорит Татьяна Агеева. — Нужно время, чтобы устроиться на работу, получить первую зарплату или доход от бизнеса. Когда человек становится резидентом, то не может уже ездить по российским международным правам, а это и расходы, и время на их получение. Потому что все равно придется идти учиться, чтобы выучить местные правила, которые отличаются от российских. Машину опять же нельзя купить, пока у тебя нет визы резидента.



При этом, напоминает Александр Пестряков, сразу по приезду нельзя снять квартиру на долгий срок, например, на год, — для этого нужна виза резидента.

— На этот промежуток люди обычно арендуют сервисные апартаменты, и именно в эту нишу мы и зашли со своим проектом, — продолжил он. — Средний срок аренды у нас 1–3 месяца, целевая аудитория — молодые профессионалы, компании, которые релоцируются. Пока сотрудник оформляет документы в Дубае, ему надо «акклиматизироваться», и как раз в коливинге люди общаются каждый день, помогают решать возникающие у новичков проблемы.

А чтобы проблем возникало меньше, Кристина Танцюра рекомендует изучить законы той страны, куда вы собираетесь переезжать. Тем более, что Эмираты — страна с двумя официальными языками: арабским и английским, и все законы официально переведены на английский, а за последний год были еще и на русском детально разобраны вдоль и поперек.



При переезде с семьей нужно учитывать, что все образование платное, а русскоязычных школ не так много. Поэтому стоит выбрать район для жизни рядом со школой, чтобы далеко не возить детей. «Выбирайте по комфорту для себя, а не по престижности района проживания. Тем более, что в любом районе есть жилье разного класса — от стандартного до люкса», — уточнила она. Отдельная строка — медицина. — Даже хорошая медицинская страховка не покрывает большого количества вещей, но экономить на страховке ни в коем случае нельзя, — настаивает Кристина Танцюра. — Некоторые покупают ту, которая нужна для оформления визы, но эта экономия потом дорого обходится. Например, обычный прием у хорошего педиатра без анализов стоит 250 долларов.



В фазе роста

Интерес к рынку ОАЭ вряд ли будет снижаться в ближайшее время, и это может стать стратегией развития бизнеса, уверены эксперты. Например, сейчас идет активный рост цен на недвижимость, сравнимый с тем, что наблюдался в России после запуска льготной ипотеки во время пандемии. Есть спрос — он превышает предложение, таковы законы рынка.



— Если вы уже давно задумываетесь об инвестициях в Дубай, стоит сделать это сейчас, — говорит Татьяна Агеева. — После пандемии мы видим, что в Дубае начался новый цикл роста. Так что если хотите купить, а потом продать, то для подобных инвестиций есть еще 2–3 года. Конечно, невозможно предугадать масштабные потрясения мирового уровня, — например, новую пандемию. Но и в таком случае рынок Эмиратов дает возможность сдавать недвижимость в аренду и получать пассивный доход.

По ее словам, в отличие от множества стран, проявляющих недружелюбное отношение к России, Эмираты по-прежнему остаются хорошим вариантом для диверсификации и страновых, и финансовых рисков — с учетом устойчивости местной экономики.

— Главный совет — поезжайте в Дубай, походите там, присмотритесь, — рекомендует Александр Пестряков. — Он очень коммуникабельный, вы быстро найдете и заказы, и партнеров. Даже не имея идеи, активно вступайте в каналы, группы и разные сообщества. Заручившись контактами и изучив рынок, вернитесь домой и посмотрите юридическую часть, обратитесь к консультантам, начните запускать бизнес.



По его словам, не стоит торопиться: лучше подготовить основу для бизнеса здесь, чтобы там уже получать прибыль. Несмотря на то, что в Дубае нет налогов, но он очень дорогой, а заработок есть только при наличии оборота. Если его нет, то каждый месяц «простоя» обойдется недешево. Также имеет смысл найти партнера, лицензией которого можно легально воспользоваться на первых порах.

— Если вы хотите иметь работающий и приносящий пользу успешный бизнес, моё мнение — только личное присутствие и постоянный контроль всех этапов необходимы для достижения цели самым быстрым способом, — считает Варвара Висленко. — Вы можете не переезжать, но тогда придется много времени и ресурсов тратить на дорогу, чтобы держать руку на пульсе. Никому, кроме вас, не нужно ваше дело. Никто, кроме вас, не знает его миссию, ценности и не понимает, как это должно работать. Релоцировать бизнес в новую среду и адаптировать там без адаптации его автора — моё мнение — заведомо провальная идея.



— Нужно во всем видеть партнерство, а не конкуренцию — в этом залог успеха на рынке Ближнего Востока. Кооперируйся, коммуницируй и будь позитивным, — говорит Кристина Танцюра и делится своими семью правилами работы в ОАЭ:

Учитывать культуру и национальные особенности Ближнего Востока.

Придерживаться бизнес-этики и понимать, что второго шанса в случае некорректного поведения не будет.

Все решения принимает арабское население, без коммуникации с эмирати не обойтись.

ОАЭ следуют приоритетам: дети, культура и спорт. Это важные моменты в маркетинге, помогающие развивать бизнес и повышать узнаваемость бренда.

Производите сами, а не покупайте готовое.

Эмираты живут долгосрочными планами — у них нет невыполненных стратегий. Не торопитесь сами и не торопите партнеров, Восток не терпит спешки. Мария Мокейчева, «Фонтанка.ру»