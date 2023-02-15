Военным в зону боевых действий. В Ростовской области школьникам раздали шаблоны поздравительных писем с бойцом СС

В школе № 18 города Волгодонска младшеклассникам выдали шаблоны поздравительных писем, на которых изображен боец СС. Письма дети должны были отправить в зону боевых действий. Об этом сообщило издание «Блокнот-Волгодонск», обратил внимание 15 февраля портал 161.ru.

По данным издания, письма сделали по шаблону, который учительница нашла в интернете. Мать одного из школьников смутила форма и каска солдата. Выяснилось, что на письмах изображен панцергренадер танковой дивизии «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер» Арно Функе. Снимок с ним сделали в декабре 1944 года на границе Бельгии и Франции — в Арденнах. Изображение бойца СС на скачанном шаблоне отзеркалено.